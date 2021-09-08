Катастрофа в Індії: на річці зіткнулися два судна з 200 пасажирами на борту (відео)
Наразі зниклими безвісти вважаються 30 осіб, одна жінка померла в лікарні.
На річці Брахмапутра в індійському штаті Ассам сьогодні, 8 вересня, приблизно о 16:00 за місцевим часом зіткнулися паром і човен, заповнені людьми. Ніхто не знає точно, скільки людей було на судах, що зіткнулися. Свідки кажуть, що їх могло бути не менше 200, повідомив телеканал NDTV.
Унаслідок зіткнення одна жінка загинула, щонайменше 30 людей вважаються зниклими безвісти.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав у Twitter через півгодини після катастрофи, що "вживаються всі можливі зусилля для порятунку пасажирів".
Державний пасажирський пором мав на борту 120 пасажирів, він зіткнувся з приватним човном, в якому за оцінками було приблизно 80 осіб — він йшов йому назустріч.
Після зіткнення човен отримав великі пошкодження і почав швидко тонути, пасажири, їхній багаж, опинилися у воді. Занурюючись у воду, човен перекинувся, накривши багатьох людей.
Рятувальники повідомили, що з води витягли вже 42-х осіб, враховуючи немовля. Більшість з них відправлені до лікарень. Там одна з врятованих жінок померла від травм, отриманих при аварії.
Місцева влада повідомляє, що рятувальні роботи тривають. За необхідності до них буде залучена армія.
Нагадаємо, в західній Індії, у промисловому місті Махад стався обвал п'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей. Через 20 годин після обвалення з-під уламків будинку рятувальники витягнули живу дитину.
Потужний шторм "Амфан" зруйнував міста в Індії та Бангладеші, забравши життя 84 осіб.