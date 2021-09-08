Катастрофа в Індії: на річці зіткнулися два судна з 200 пасажирами на борту (відео)

Наразі зниклими безвісти вважаються 30 осіб, одна жінка померла в лікарні.

На річці Брахмапутра в індійському штаті Ассам сьогодні, 8 вересня, приблизно о 16:00 за місцевим часом зіткнулися паром і човен, заповнені людьми. Ніхто не знає точно, скільки людей було на судах, що зіткнулися. Свідки кажуть, що їх могло бути не менше 200, повідомив телеканал NDTV.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Унаслідок зіткнення одна жінка загинула, щонайменше 30 людей вважаються зниклими безвісти.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав у Twitter через півгодини після катастрофи, що "вживаються всі можливі зусилля для порятунку пасажирів".

Державний пасажирський пором мав на борту 120 пасажирів, він зіткнувся з приватним човном, в якому за оцінками було приблизно 80 осіб — він йшов йому назустріч.

[ + – ] Типовий річковий пором в Індії

[ + – ] Перші хвилини після зіткнення

Після зіткнення човен отримав великі пошкодження і почав швидко тонути, пасажири, їхній багаж, опинилися у воді. Занурюючись у воду, човен перекинувся, накривши багатьох людей.

Рятувальники повідомили, що з води витягли вже 42-х осіб, враховуючи немовля. Більшість з них відправлені до лікарень. Там одна з врятованих жінок померла від травм, отриманих при аварії.

Місцева влада повідомляє, що рятувальні роботи тривають. За необхідності до них буде залучена армія.

Нагадаємо, в західній Індії, у промисловому місті Махад стався обвал п'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей. Через 20 годин після обвалення з-під уламків будинку рятувальники витягнули живу дитину.

Потужний шторм "Амфан" зруйнував міста в Індії та Бангладеші, забравши життя 84 осіб.