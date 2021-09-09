Мать погибшего при крушении MH17 принесла в суд урну с прахом сына (фото)

Выступления родственников жертв – самый эмоционально тяжелый момент в процессе, который продолжается с марта прошлого года.

Окружной суд Гааги (Нидерланды) с 6 сентября заслушивает родственников погибших. На заседание 9 сентября впервые принесли на суд урну с прахом, до этого показывали только фотографии погибших, сообщило агентство "РИА Новости".

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Селена Фредрикс сказала, что принесла прах сына, чтобы "он был сегодня со мной". Она также принесла обгоревший кусок ткани – часть блузки, в которую была одета в самолете девушка ее сына.

Ожидается, что за три недели суд заслушает около 90 человек из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Британии.

Все выступления родственников погибших очень эмоциональны, они рассказывают, как узнали о случившемся и как пережили потерю.

После выступления каждого адвокат передает письменные показания суду, судья-председатель вежливо благодарит, люди выходят. Сотрудники суда дезинфицируют трибуну – таково правило во время пандемии коронавируса.

Некоторые из родственников обращаются на русском языке к властям в Москве, обвиняя их во лжи. "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут", – заявила Риа ван дер Стин. Она пояснила, что процитировала писателя Александра Солженицына.

Юристы и журналисты, следящие за судом, отмечают, что выступления родственников жертв – это самый эмоционально тяжелый момент в процессе, который начался в марте 2020 года.

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В международной следственной группе JIT считают, что к сбитию самолета причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии доставке пусковой ЗРК "Бук" из России в Украину.

Напомним, самолет рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.