Мати загиблого під час аварії MH17 принесла в суд урну з прахом сина (фото)

Виступи родичів жертв — найбільш емоційно важкий момент у процесі, який триває з березня минулого року.

Окружний суд Гааги (Нідерланди) із 6 вересня заслуховує родичів загиблих. На засідання 9 вересня вперше принесли на суд урну з прахом, до цього показували тільки фотографії загиблих, повідомило агентство "РІА Новини".

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Селена Фредріксен сказала, що принесла прах сина, щоб "він був сьогодні зі мною". Вона також принесла обгорілий шматок тканини — частина блузки, в яку була одягнена в літаку дівчина її сина.

Очікується, що за три тижні суд заслухає приблизно 90 осіб із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади, США, Німеччини та Британії.

Усі виступи родичів загиблих дуже емоційні, вони розповідають, як дізналися про те, що трапилося і як пережили втрату.

Після виступу кожного адвокат передає письмові свідчення суду, суддя-голова ввічливо дякує, люди виходять. Співробітники суду дезінфікують трибуну — таке правило під час пандемії коронавірусу.

Деякі з родичів звертаються російською мовою до влади в Москві, звинувачуючи їх у брехні. "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть", — заявила Ріа ван дер Стін. Вона пояснила, що процитувала письменника Олександра Солженіцина.

Юристи і журналісти, які стежать за судом, зазначають, що виступи родичів жертв — це найбільш емоційно важкий момент у процесі, який почався в березні 2020 року.

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У міжнародній слідчій групі JIT вважають, що до збитого літака причетні громадяни Росії Ігор Гіркін (Стрєлков), Олег Пулатов, Сергій Дубінський та українець Леонід Харченко. Їх підозрюють у сприянні доставки пускового ЗРК "Бук" із Росії в Україну.

Нагадаємо, літак рейсу МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" був збитий 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 298 пасажирів і членів екіпажу, всі вони загинули.