В Испании продолжает бушевать лесной пожар, эвакуированы более 1000 человек (фото, видео)

Огонь охватил уже 3 600 гектаров лесной местности на юго-востоке страны, работу пожарным усложняет сильный ветер. Один из спасателей погиб.

Пожар в Испании, возникший на юго-востоке страны, усилился несмотря на попытки спасателей его потушить. Лесной огонь распространяется все сильнее из-за порывистого ветра, по последним данным возгорание охватило 3 600 гектаров территории. С места происшествия эвакуированы более 1000 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Экстренные службы автономного сообщества Андалусия сообщили, что 1004 человека, среди которых жители курортного города Эстепоне, популярного среди иностранных отдыхающих, и других населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от огня, были эвакуированы.

Тем временем вместе с рассветом в пятницу, 10 сентября, пожар в Испании продолжили тушить при помощи амфибийных самолетов и вертолетов — они сбрасывали воду на очаги возгорания. Всего пожар в Испании ликвидируют, как пишет Euronews, около 275 спасателей и 29 самолетов. По данным журналистов, во время тушения огня погиб 44-летний мужчина.

[ + – ] Пожар в Испании с высоты птичьего полета

Пожар в Испании, охвативший лес, возник как в результате деятельности человека, так и по естественным причинам, являются распространенным явлением в южной части Европы во время жарких и сухих летних месяцев. По данным министерства экологии, с начала 2021 года до 29 августа из-за огня пострадали 74 200 гектаров леса.

[ + – ] Кадры пожара в Испании

Напомним, по мнению испанских властей, лесной возгорание возникло в результате преднамеренного поджога.

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