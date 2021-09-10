В Испании продолжает бушевать лесной пожар, эвакуированы более 1000 человек (фото, видео)
Огонь охватил уже 3 600 гектаров лесной местности на юго-востоке страны, работу пожарным усложняет сильный ветер. Один из спасателей погиб.
Пожар в Испании, возникший на юго-востоке страны, усилился несмотря на попытки спасателей его потушить. Лесной огонь распространяется все сильнее из-за порывистого ветра, по последним данным возгорание охватило 3 600 гектаров территории. С места происшествия эвакуированы более 1000 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Экстренные службы автономного сообщества Андалусия сообщили, что 1004 человека, среди которых жители курортного города Эстепоне, популярного среди иностранных отдыхающих, и других населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от огня, были эвакуированы.
Тем временем вместе с рассветом в пятницу, 10 сентября, пожар в Испании продолжили тушить при помощи амфибийных самолетов и вертолетов — они сбрасывали воду на очаги возгорания. Всего пожар в Испании ликвидируют, как пишет Euronews, около 275 спасателей и 29 самолетов. По данным журналистов, во время тушения огня погиб 44-летний мужчина.
Пожар в Испании, охвативший лес, возник как в результате деятельности человека, так и по естественным причинам, являются распространенным явлением в южной части Европы во время жарких и сухих летних месяцев. По данным министерства экологии, с начала 2021 года до 29 августа из-за огня пострадали 74 200 гектаров леса.
Напомним, по мнению испанских властей, лесной возгорание возникло в результате преднамеренного поджога.
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