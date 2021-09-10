В Іспанії продовжує бушувати лісова пожежа, евакуйовані понад 1 000 осіб (фото, відео)
Вогонь охопив уже 3 600 гектарів лісової місцевості на південному сході країни, роботу пожежним ускладнює сильний вітер. Один із рятувальників загинув.
Пожежа в Іспанії, що виникла на південному сході країни, посилилася незважаючи на спроби рятувальників її загасити. Лісовий вогонь поширюється все сильніше через поривчастий вітер, за останніми даними загоряння охопило 3 600 гектарів території. З місця події евакуйовані понад 1 000 осіб. Про це повідомляє агентство Associated Press.
Екстрені служби автономного співтовариства Андалусія повідомили, що 1 004 особи, серед яких жителі курортного міста Естепона, популярного серед іноземних відпочивальників, та інших населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості від вогню, були евакуйовані.
Тим часом разом зі світанком у п'ятницю, 10 вересня, пожежу в Іспанії продовжили гасити за допомогою амфібійних літаків і вертольотів — вони скидали воду на осередки займання. Всього пожежу в Іспанії ліквідують, як пише Euronews, майже 275 рятувальників і 29 літаків. За даними журналістів, під час гасіння вогню загинув 44-річний чоловік.
Пожежа в Іспанії, що охопила ліс, виникла як унаслідок діяльності людини, так і з природних причин, є поширеним явищем у південній частині Європи під час жарких і сухих літніх місяців. За даними міністерства екології, з початку 2021 року по 29 серпня через вогонь постраждали 74 200 гектарів лісу.
Нагадаємо, на думку іспанської влади, лісове загоряння виникло внаслідок навмисного підпалу.
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