В Іспанії через сильну пожежу довелося евакуювати 500 осіб (фото, відео)

Офіційні масштаби стихійного лиха не називаються, але за інформацією журналістів, вогнем охоплено близько 400 га.

На півдні Іспанії, недалеко від міста Естепона, у гірській місцевості, виникла лісова пожежа. Влада евакуювала близько 500 осіб. Про стихійне лихо повідомляє іспанська щоденна газета El PAIS

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Пожежа почалася в південній провінції Малага ще в середу близько 21:30 за місцевим часом, де росте цінна порода іспанської ялиці-пінсапо. Полум'я швидко поширилося по околиці і підійшло близько до Естепони. Для боротьби з вогнем було залучено близько 250 пожежників, 22 літаків і 7 вертольотів. У регіональному представництві Андалусії повідомили що, гасіння вогню ускладнюється особливостями гірської місцевості, а сильний західний вітер заважає швидко локалізувати пожежу. Влада перекрила 15 кілометрів автостради й евакуювала мешканців з трьох населених пунктів.

Офіційних заяв про масштабність стихійного лиха поки не було, але джерела видання El PAIS говорять про ділянку в понад 400 га. Масштаби пожежі можна було побачити з узбережжя Марбельї, розташованого за 50 кілометрів, де щільна хмара почала накривати чисте небо близько 5:30 ранку.

Лісові пожежі в Іспанії в цьому році вже знищили понад 70 000 гектарів. Два дні тому в іспанському регіоні Галісія спалахнули дві великі пожежі загальною площею 1000 га, через які перекрили місцеві дороги і залізничні лінії. Влада назвала причину загоряння і вказала на навмисний підпал.

"Той, хто підпалив цей вогонь і влаштував цей безлад, прекрасно знав, якої шкоди він завдає", — сказав радник з питань сільського господарства Галісії Хосе Гонсалес, додавши при цьому, що сильний вітер і спека сприяє швидкому поширенню полум'я.

Нагадаємо, що в серпні лісові пожежі вирували в Греції. Влада підозрювала, що причиною стали підпали. Кількох зловмисників поліція затримала.

Серйозних збитків екосистемі завдали масштабні пожежі в Туреччині. За свідченнями місцевих жителів, у цьому році були найбільші пожежі за останні десятиліття.