Пожежі в Туреччині: українці розповіли, як країна справляється з вогнем (фото)

Через пожежі в Туреччині постраждали люди, тварини і навіть античні міста. Українці, які стали свідками трагедії, розповіли про побачене.

Пожежі, що охопили Туреччину в кінці липня і продовжуються до сьогодні, вразили весь світ і завдали серйозної шкоди як туризму, так і життю місцевих жителів. Для гасіння вогню було задіяно авіацію, а турецьким рятувальникам допомагали представники різних країн, зокрема й України.

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Українець, який опинився в Мармарисі в епіцентрі подій, професор кафедри журналістки Максим Балаклицький поділився з Фокусом фотографіями і враженнями з турецького Мармарису.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицький Фото: Максим Балаклицький [ + – ] Фото: Максим Балаклицький

Пожежі в Мармарисі почалися 30 липня. Вертольоти набирали воду прямо з моря біля туристів, які відпочивали ніби нічого і не сталося. Гірські схили над готелями вже палали щосили.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицький [ + – ] Фото: Максим Балаклицький

31 липня вогонь підібрався до готелів в Ічмелері. Пожежники та працівники готелів спільно намагалися зупинити вогонь і вберегти туристів.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицький [ + – ] Фото: Максим Балаклицький

Підібратися до пожеж іншим шляхом крім авіації практично неможливо. Вертольоти намагалися "охолодити" пожежу з неба, а туристам і працівникам готелів нічого не залишалося, як продовжувати відпочивати і працювати з видом на вогонь, як це зробив прибиральник L'etoile Hotel Саліх.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицький [ + – ] Фото: Максим Балаклицький

В гасінні пожеж в Мармарисі активну участь брала іспанська авіація.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицький [ + – ] Фото: Максим Балаклицький

А турецьким пожежним, які працювали не покладаючи рук, довелося організувати польові табори поблизу готелів.

Як поділилася з Фокусом глава української діаспори в місті Конья Аліна Парасей-Гочер, це найбільша пожежа в Туреччині за останні десятиліття. У вогні опинилися майже 15 регіонів Туреччини, серед яких Манавгат, Бодрум, Аланія, Кайсері, Адана, Османіє, Мармарис, Мерсін, Джейхан, Мугла, Центр, Кютахья, Коджаелі, Кіліс, Койджеїз тощо. Оскільки пожежі починалися високо в горах, пожежні машини не могли відразу дістатися до місця подій. В результаті пожежі в Анталії практично повністю знищили стародавнє місто Селевкію (Памфілія) за 10 км від Манавгата.

Зусиллями волонтерів, добровольців здійснюється безперервна допомога людям і тваринам, розповідає Аліна Парасей-Гочер: "Щодня люди об'єднуються в команди для боротьби з вогнем і його наслідками. Організовано збираються кошти для придбання тваринам їжі, протиопікових засобів і т.д., для тварин створені спеціальні ветеринарні загони".

"Оскільки волонтерські машини, автобуси з гуманітарною допомогою своєю кількістю почали перекривати траси, були створені спеціальні інтернет-магазини для закупівлі необхідних речей (взуття, жилетів, масок і т.д.). Однак, виникло багато фейкових акаунтів та благодійних фондів — шахраїв, які не соромляться заробляти на трагедії такого масштабу", — ділиться голова української діаспори в Коньї.

Нагадаємо, відповідальність за пожежі в Туреччині взяла на себе терористична організація "Діти вогню". За словами терористів, вони намагалися достукатися до турецької влади. "Діти вогню" раніше вже брали на себе відповідальність за пожежі, які спалахнули в Туреччині минулого року, зокрема за катастрофу в Хатай. Як зазначає Yeni Şafak, з 1990-х років Робоча партія Курдистану влаштувала безліч підпалів.

Українців, які опинилися в зоні пожеж, евакуювали з готелів. Відпочивальників у готелі Voxx Marmaris Beach Resort довелося відвозити із зони лиха на катері.

Лісові пожежі захопили і Грецію. На острові Евія евакуювали понад 600 людей. Грекам довелося з борту порома дивитися на будинки, які палають.