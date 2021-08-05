Пожежі в Туреччині: із зони стихійного лиха евакуювали українців (фото, відео)

Туристів оперативно евакуювали морським шляхом і переселили в інший готель. Консул України в Анталії просить українців зважити всі ризики відпочинку в Туреччині.

Українці, які відпочивають в провінції Мугла (Туреччина) й опинилися в безпосередній близькості від зони лісової пожежі, евакуйовані з готелю морем, повідомив Укрінформу консул України в Анталії Емір Рустамов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У випадках, коли евакуація наземним транспортом неможлива, її здійснюють морем", — зазначив він.

Консул розповів, як рятували громадян України в провінції Мугла (район Мармариса). За його словами, 2 серпня консульство отримало повідомлення на "гарячу лінію" від українців, які відпочивали в готелі Voxx Marmaris Beach Resort, про те, що до готелю наближається лісова пожежа.

Після звернення до губернатора провінції, мера Мармариса та командувача Берегової охорони евакуація українців і громадян інших країн, які жили в готелі, була здійснена протягом півгодини морським шляхом.

Евакуйованих переселили в інший готель, віддалений від зони загоряння.

Дипломат закликав українців, які планують провести відпустку в Туреччині, зважити перед поїздкою всі ризики та по можливості відмовитися від відпочинку в тих районах, у яких вирують лісові пожежі.

Кадри евакуації українських туристів з'явилися на сторінці одного з відпочивальників у Туреччині в соцмережі Instagram.

[ + – ] Дим від пожежі [ + – ] Вогонь лісової пожежі

Також відпочивальник показав лісову пожежу, що наближається до готелю, у якому він жив, на відео. На кадрах видно густі клуби чорного диму, які вітер несе до готелю.

[ + – ] Пожежі в Туреччині

Нагадаємо, в Туреччині затримали підозрюваних у підпалі лісів. Люди, які були присутні під час затримання, просили правоохоронців віддати підозрюваних їм для самосуду.

Лісові пожежі, що спалахнули в Туреччині минулого тижня, продовжують завдавати шкоди не тільки природі регіону, а й туристичній сфері.

Президент Реджеп Таїп Ердоган відвідав місто Манавгат, де були підтверджені п'ять смертей у результаті пожежі, пообіцявши, що уряд зробить все, щоб допомогти постраждалим.

Також відомо, що відповідальність за підпали лісів в Туреччині взяла на себе організація "Діти вогню".