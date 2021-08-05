Пожары в Турции: из зоны стихийного бедствия эвакуируют украинцев (фото, видео)

Туристов оперативно эвакуировали морским путем и переселили в другую гостиницу. Консул Украины в Анталии просит украинцев взвесить все риски отдыха в Турции.

Украинцы, отдыхающие в провинции Мугла (Турция) и оказавшиеся в непосредственной близости от зоны лесного пожара, эвакуированы из отеля морем, сообщил Укринформу консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

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"В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем", – отметил он.

Консул рассказал, как спасали граждан Украины в провинции Мугла (район Мармариса). По его словам, 2 августа консульство получило сообщение на "горячую линию" от украинцев, отдыхавших в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о том, что к гостинице приближается лесной пожар.

После обращения к губернатору провинции, мэру Мармариса и командующему Береговой охраны эвакуация украинцев и граждан других стран, живших в гостинице, была осуществлена в течение получаса морским путем.

Эвакуированных переселили в другую гостиницу, удаленную от зоны возгорания.

Дипломат призвал украинцев, планирующих провести отпуск в Турции, взвесить перед поездкой все риски и по возможности отказаться от отдыха в тех районах, в которых бушуют лесные пожары.

Кадры эвакуации украинских туристов появились на странице одного из отдыхающих в Турции в соцсети Instagram.

[ + – ] Дым от пожара [ + – ] Огонь лесного пожара

Также отдыхающий показал лесной пожар, приближающийся к отелю, в котором он жил, на видео. На кадрах видны густые клубы темного дыма, которые ветер несет к гостинице.

[ + – ] Пожары в Турции

Напомним, в Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов. Люди, присутствовавшие во время задержания, просили правоохранителей отдать подозреваемых им для самосуда.

Лесные пожары, вспыхнувшие в Турции на прошлой неделе, продолжают наносить урон не только природе региона, но и туристической сфере.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил город Манавгат, где были подтверждены пять смертей в результате пожара, пообещав, что правительство сделает все, чтобы помочь пострадавшим.

Также известно, что ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя организация "Дети огня".