Пожары в Турции: украинцы рассказали, как страна справляется с огнем (фото)

Из-за пожаров в Турции пострадали люди, животные и даже античные места. Украинцы, ставшие свидетелями трагедии, рассказали об увиденном.

Пожары, охватившие Турцию в конце июля и продолжающиеся по сей день, впечатлили весь мир и нанесли серьезный ущерб как туризму, так и жизни местных жителей. Для тушения огня была задействована авиация, а турецким спасателям помогали представители разных стран, в том числе и Украины.

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Украинец, оказавшийся в Мармарисе в эпицентре событий, профессор кафедры журналистки Максим Балаклицкий поделился с Фокусом фотографиями и впечатлениями из турецкого Мармариса.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицкий Фото: Максим Балаклицкий [ + – ] Фото: Максим Балаклицкий

Пожары в Мармарисе начались 30 июля. Вертолеты набирали воду прямо из море возле как ни в чем не бывало отдыхающих туристов. Горные склоны над отелями уже пылали вовсю.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицкий [ + – ] Фото: Максим Балаклицкий

31 июля огонь подобрался к отелям в Ичмелере. Пожарные и работники гостиниц совместно пытались остановить огонь и уберечь туристов.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицкий [ + – ] Фото: Максим Балаклицкий

Подобраться к пожарам иным путем кроме авиации практически невозможно. Вертолеты пытались "охладить" пожар с неба, а туристам и работникам гостиниц ничего не оставалось, как продолжать отдыхать и работать с видом на огонь, как это сделал уборщик L'etoile Hotel Салих.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицкий [ + – ] Фото: Максим Балаклицкий

В тушении пожаров в Мармарисе активное участие принимала испанская авиация.

[ + – ] Фото: Максим Балаклицкий [ + – ] Фото: Максим Балаклицкий

А турецким пожарным, работавшим не покладая рук, пришлось организовать полевые лагеря близ отелей.

Как поделилась с Фокусом глава украинской диаспоры в городе Конья Алина Парасей-Гочер, это самый большой пожар в Турции за последние десятилетия. В огне оказались почти 15 регионов Турции, среди которых Манавгат, Бодрум, Алания, Кайсери, Адана, Османийе, Мармарис, Мерсин, Козан, Мугла, Дидим, Кютахья, Коджаэли, Килис, Койджеиз тощо. Поскольку пожары начинались высоко в горах, пожарные машины не могли сразу добраться к месту событий. В результате пожара в Анталии практически полностью уничтожен древний город Селевкия (Памфилия) в 10 км от Манавгата.

Усилиями волонтеров, добровольцев осуществляется непрерывная помощь людям и животным, рассказывает Алина Парасей-Гочер: "Каждый день люди объединяются в команды для борьбы с огнем и его последствиями. Организовано собираются средства для приобретения животным пищи, противоожоговых средств и т.д., для животных созданы специальные ветеринарные отряды".

"Поскольку волонтерские машины, автобусы с гуманитарной помощью своей количеством начали перекрывать трассы, были созданы специальные интернет-магазины для закупки необходимых вещей (обуви, жилетов, масок и т.д.). Однако, возникло много фейковых аккаунтов и благотворительных фондов — мошенников, которые не стесняются зарабатывать на трагедии такого масштаба", — делится глава украинской диаспоры в Конье.

Напомним, ответственность за пожары в Турции взяла на себя террористическая организация "Дети огня". По словам террористов, они пытались достучаться до турецких властей. "Дети огня" ранее уже принимали на себя ответственность за пожары, которые вспыхнули в Турции в прошлом году, в частности за катастрофу в Хатае. Как отмечает Yeni Şafak, с 1990-х годов Рабочая партия Курдистана устроила множество поджогов.

Украинцев, оказавшихся в зоне пожаров, эвакуировали из отелей. Отдыхающих в отеле Voxx Marmaris Beach Resort пришлось увозить из зоны бедствия на катере.

Лесные пожары захватили и Грецию. На острове Эвия эвакуировали более 600 человек. Грекам пришлось с борта парома смотреть на горящие дома.