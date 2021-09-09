В Испании из-за мощного пожара пришлось эвакуировать 500 человек (фото, видео)
Официальные масштабы стихийного бедствия не называются, но по информации журналистов, огнем охвачены около 400 га.
На юге Испании не далеко от города Эстепона в горной местности возник лесной пожар. Власти эвакуировали около 500 человек. О стихийном бедствии сообщает испанская ежедневная газета El PAIS
Пожар начался в южной провинции Малага еще в среду около 21:30 по местному времени, где растет ценная порода испанской пихты-пинсапо. Пламя быстро распространилось по окрестности и подошло близко к Эстепоне. Для борьбы с огнем были привлечены около 250 пожарных, 22 самолетов и 7 вертолетов . В региональном представительстве Андалусии сообщили что, тушение огня осложняется особенностями горной местности, а сильный западный ветер мешает быстро локализировать пожар. Власти перекрыли 15 километров автострады и эвакуировали жителе из трех населенных пунктов.
Официальных заявлений о масштабности стихийного бедствия пока не было, но источники издания El PAIS говорят об участке более чем в 400 га. Масштабы пожара можно было увидеть с побережья Марбельи, расположенного в 50 километрах, где плотное облако начало накрывать чистое небо около 5:30 утра.
Лесные пожары в Испании в этом году уже уничтожили более 70 000 гектаров. Два дня назад в испанском регионе Галисия вспыхнуло два крупных пожара общей площадью 1000 га, из-за которых перекрыли местные дороги и железнодорожные линии. Власти назвали причину возгорания, и указали на преднамеренный поджог.
"Тот, кто поджег этот огонь и устроил этот бардак, прекрасно знал, какой вред он наносит", — сказал советник по вопросам сельского хозяйства Галисии Хосе Гонсалес, добавив при этом, что сильный ветер и жара способствует быстрому распространению пламени.
Напомним, что в августе лесные пожары бушевали в Греции. Власти подозревали, что причиной тому послужили поджоги. Несколько злоумышленников полиция задержала.
Серьезный ущерб экосистеме нанесли масштабные пожары в Турции. По свидетельствам местных жителей в этом были самые большие пожары за последние десятилетия.