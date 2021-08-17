Новые пожары в Греции: полиция задержала вероятных поджигателей (видео)

В тушении пламени задействованы сотни пожарных и единиц техники, включая самолеты и вертолеты. Тем не менее огонь довольно близко приблизился к Афинам.

Сотни пожарных продолжают тушить лесные пожары в Греции, которые во вторник, 17 августа, привели к эвакуации дома престарелых и нескольких населенных пунктов вблизи столицы страны — Афин. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

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Пожар в районе Вилия разгорелся в густом лесу к юго-востоку от Афин накануне, вскоре вспыхнул еще один в районе Кератеа. Это были наиболее угрожающие пожары, которые в тот день разгорелись в стране.

В тушении новых пожаров в Греции принимали участие 330 пожарных и 115 единиц техники. Использовались также пять самолетов и шесть вертолетов — они сбрасывали воду на пламя.

Пожары в Греции в этом году происходят из-за самой суровой и наиболее продолжительной волной тепла за последние несколько десятилетий. В некоторых случаях, однако, причиной называют поджог. Двух виновников полиция сегодня арестовала.

Первый виновник — 54-летний грек, который, по его же словам, с помощью зажигалки поджог бумагу и сушеную растительность в кустарнике на краю деревни, расположенную западнее Афин. Его задержал проходивший мимо патруль.

Вторым виновником оказалась 29-летняя иностранка, которая, как утверждается, жгла сухие листья на земле около дерева на центральной площади в Афинах.

Примечательно, что жара и лесные пожары на сегодня бушуют и в других странах Средиземноморья. В частности, в Алжире из-за них погибли 75 человек, в Турции — 16. Несколько смертей, связанных с пожарами, зарегистрировали в Италии.

Напомним, метеорологи в Греции сообщили о новом температурном рекорде. Так, 3 августа в городе Лангадас на севере страны температура выросла до +47,1°С. По словам ученых, это самая аномальная жара в стране за последние 30 лет.

Также сообщалось, что лесные пожары в Греции продолжают бушевать в горной области Аркадия на полуострове Пелопоннес. Служба "112" сообщала о необходимости эвакуации жителям 12 населенных пунктов.

Напомним, пожары в Греции начались 1 августа, огонь охватил полуостров Пелопоннес. К тушению были привлечены 145 человек, 50 машин и авиация.