Пожары в Греции: объявлена эвакуация 12 населенных пунктов (фото)

Энергетики восстанавливают десятки километров сгоревших линий электропередач, а все учащиеся получат по 200 евро на покупку цифрового оборудования.

Лесные пожары в Греции продолжают бушевать в горной области Аркадия на полуострове Пелопоннес. Служба "112" сообщила о необходимости эвакуации жителям 12 населенных пунктов, передает портал Kathimerini.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Очаги пожаров, бушующих в этом районе, показываются на Google-картах.

В район перебрасываются пожарные из других мест.

В связи с пожарами в Греции замгубернатора Илии Василис Яннопулос сообщил — предпринимаются все меры, чтобы ограничить очаги возгорания.

"Линия обороны построена из пожарных машин и строительной техники, они создают зоны возгорания возле реки Алфейос, чтобы не допустить распространения огня в районы Секулас, Дафнула и Алифейра", – пояснил чиновник.

Сообщается, что огонь, бушующий уже несколько дней, привел к тому, что на Пелопоннесе уничтожены десятки километров линий электропередач, сгорели сотни электроопор, тысячи людей лишились электроэнергии. Энергетические компании все ресурсы бросили на ремонты.

На фоне пожаров в Греции министр образования Ники Керамеос представила правительству пакет мер, которые нужно предпринять для поддержки в стране членов образовательного сообщества, пострадавших от катастрофических пожаров последних дней.

Предложено предоставить все учителям, ученикам и студентам по 200 евро для приобретения цифрового оборудования.

Для начального и среднего образования предусмотрено создание телефонных линий психологической поддержки в пострадавших районах. Туда уже направлены дополнительные психологи и социальные работники.

Будут запущены учебные программы по обучению действиям в условиях стихийных бедствий.

Студентам будет присвоен статус пострадавших от лесных пожаров в Греции, что облегчит им проживание в общежитиях. Они смогут также подавать заявки на перевод для продолжения обучения в другие регионы.

Напомним, пожары в Греции начались 1 августа, огонь охватил полуостров Пелопоннес. К тушению были привлечены 145 человек, 50 машин и авиация.

Позже лесные пожары в Греции перебрались на остров Эвия, вынудив местных жителей спасаться бегством по морю. Всего эвакуировали 653 человека. По заявлению местных властей, территории требуется дополнительная помощь.

Спасатели ГСЧС Украины на протяжении 7 августа частично ликвидировали огонь на фронте 2250 метров.