Пожежі в Греції: оголошена евакуація 12 населених пунктів (фото)

Енергетики відновлюють десятки кілометрів згорілих ліній електропередач, а всі учні отримають по 200 євро на покупку цифрового обладнання.

Лісові пожежі в Греції продовжують бушувати в гірській області Аркадія на півострові Пелопоннес. Служба "112" повідомила про необхідність евакуації жителям 12 населених пунктів, передає портал Kathimerini.

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Вогнища пожеж, що вирують в цьому районі, показуються на Google-картах.

У район перекидаються пожежні з інших місць.

У зв'язку з пожежами в Греції замгубернатора Ілії Василіс Яннопулос повідомив — вживаються всі заходи, щоб обмежити осередки займання.

"Лінія оборони побудована з пожежних машин і будівельної техніки, вони створюють зони загоряння біля річки Алфейос, щоб не допустити поширення вогню в райони Секулас, Дафнула й Аліфейра", — пояснив чиновник.

Повідомляється, що вогонь, який бушує вже кілька днів, призвів до того, що на Пелопоннесі знищені десятки кілометрів ліній електропередач, згоріли сотні електроопор, тисячі людей позбулися електроенергії. Енергетичні компанії всі ресурси кинули на ремонти.

На тлі пожеж у Греції міністриня освіти Ніки Керамеос представила уряду пакет заходів, які потрібно вжити для підтримки в країні членів освітянської спільноти, які постраждали від катастрофічних пожеж останніх днів.

Запропоновано надати всі вчителям, учням та студентам по 200 євро для придбання цифрового обладнання.

Для початкової та середньої освіти передбачене створення телефонних ліній психологічної підтримки в постраждалих районах. Туди вже спрямовані додаткові психологи та соціальні працівники.

Будуть запущені навчальні програми з навчання діям в умовах стихійних лих.

Студентам буде присвоєний статус постраждалих від лісових пожеж у Греції, що полегшить їм проживання в гуртожитках. Вони зможуть також подавати заявки на переведення для продовження навчання в інші регіони.

Нагадаємо, пожежі в Греції почалися 1 серпня, вогонь охопив півострів Пелопоннес. До гасіння були залучені 145 осіб, 50 машин та авіація.

Пізніше лісові пожежі в Греції перебралися на острів Евія, змусивши місцевих жителів рятуватися втечею по морю. Усього евакуювали 653 людини. За заявою місцевої влади, території потрібна додаткова допомога.

Рятувальники ДСНС України протягом 7 серпня частково ліквідували вогонь на фронті 2 250 метрів.