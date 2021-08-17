Пожежі в Греції: поліція затримала двох підозрюваних у підпалах (відео)

У гасінні полум'я залучені сотні пожежних і одиниць техніки, включаючи літаки і вертольоти. Проте вогонь досить близько наблизився до Афін.

Сотні пожежних продовжують гасити лісові пожежі в Греції, які у вівторок, 17 серпня, призвели до евакуації будинку для літніх людей і декількох населених пунктів поблизу столиці країни — Афін. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

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Пожежа в районі Вілія розгорілася в густому лісі на південний схід від Афін напередодні, незабаром спалахнула ще одна в районі Кератея. Це були найбільш загрозливі пожежі, які в той день розгорілися в країні.

У гасінні нових пожеж у Греції брали участь 330 пожежників і 115 одиниць техніки. Використовувалися також п'ять літаків і шість вертольотів — вони скидали воду на полум'я.

Пожежі в Греції в цьому році відбуваються через найсуворішу і найбільш тривалу хвилю тепла за останні кілька десятиліть. У деяких випадках, однак, причиною називають підпал. Двох винуватців поліція сьогодні заарештувала.

Перший винуватець — 54-річний грек, який, за його ж словами, за допомогою запальнички підпалив папір і сушену рослинність у чагарнику на краю села, розташованому на захід від Афін. Його затримав, проходячи повз, патруль.

Другим винуватцем виявилася 29-річна іноземка, яка, як стверджується, палила сухе листя на землі біля дерева на центральній площі в Афінах.

Примітно, що спека і лісові пожежі на сьогодні вирують і в інших країнах Середземномор'я. Зокрема, в Алжирі через них загинули 75 осіб, у Туреччині — 16. Кілька смертей, пов'язаних з пожежами, зареєстрували в Італії.

Нагадаємо, метеорологи в Греції повідомили про новий температурний рекорд. Так, 3 серпня в місті Лангадас на півночі країни температура зросла до + 47,1 ° С. За словами вчених, це найбільш аномальна спека в країні за останні 30 років.

Також повідомлялося, що лісові пожежі в Греції продовжують бушувати в гірській області Аркадія на півострові Пелопоннес. Служба "112" повідомляла про необхідність евакуації жителів 12 населених пунктів.

Нагадаємо, пожежі в Греції почалися 1 серпня, вогонь охопив півострів Пелопоннес. До гасіння були залучені 145 осіб, 50 машин і авіація.