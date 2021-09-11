Наркодилеры из Никарагуа и Великобритании лишились полторы тонны кокаина на $166 млн

Операцию по аресту наркоторговцев и изъятию кокаина проводили британские правоохранители совместно с австралийскими коллегами.

Британец и пять граждан Никарагуа в возрасте от 24 до 49 лет были арестованы у побережья Плимута на яхте под флагом Ямайки сотрудниками Агентства по борьбе с национальными преступлениями Великобритании (NCA) совместно с австралийской федеральной полицией (AFP) и погранвойсками, сообщает The Guardian.

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При аресте у них изъяли 1500 килограммов кокаина на сумму около 120 миллионов фунтов стерлингов ($166 млн). Сейчас все шестеро мужчин находятся под стражей в ожидании допроса.

По словам заместителя директора NCA Мэтта Хорна, у правоохранителей нет никаких сомнений в том, что эти наркотики предназначались для продаж на всей территории Великобритании через отработанные каналы поставок.

"Организованные преступные группы (ОПГ) руководствуются деньгами. Конфискация наркотиков пробьет брешь в планах ОПГ и ее способности действовать. Кроме того, аресты людей, перевозивших наркотики, означают, что преступная группа потеряла доверенных лиц, которые сыграли ключевую роль в их операции. Мы продолжаем работать с партнерами у себя дома, такими как пограничные силы, и с партнерами за рубежом, такими как AFP, чтобы защитить население от угрозы наркотиков", – подчеркнул Хорн.

Помощник комиссара федеральной полиции Австралии Лиза Гейл добавила:

"Этот результат должен служить самым серьезным предупреждением для преступников — мы продолжим неустанно преследовать и пресекать ваши незаконные операции, а также привлекать вас к ответственности".

[ + – ] Наркотики обнаружили на яхте, которая находилась на расстоянии 80 миль от берега Фото: NCA

По информации лондонской полиции, новое преследование наркобизнеса в округах привело к тому, что правоохранители города выдвинули 1000 обвинений всего за год. Такой успех стал результатом применения новой тактики и карантинных ограничений из-за коронавируса, побудивших преступников перейти к более рискованной тактике, потому что дети-наркоторговцы, путешествующие из столицы с наркотиками в округа и общины, больше не могли сливаться с толпой в загруженных поездах и автобусах.

Преступники начали пользоваться для реализации наркотиков анонимными мобильными телефонами, по которым им заказывали препараты, и когда полиция изъяла эти устройства, то смогла вычислить, кто, куда, сколько и какие вещества отправлял. Благодаря этому с 1 ноября 2019 года по 31 января 2021 года в общей сложности 587 окружным дилерам и их партнерам были предъявлены обвинения в 1135 преступлениях, включая сговор с целью поставки, владение с целью поставки и поставки тяжелых наркотических веществ.

Ранее мы писали о том, что в порту "Южный" сотрудники СБУ предотвратили отправку в страны Евросоюза почти 60 кг кокаина. Наркотики пыталась переправить преступная группировка из Италии под названием "Ндрангета".