Наркодилери з Нікарагуа і Великобританії втратили півтори тонни кокаїну на $166 млн

Операцію з арешту наркоторговців і вилучення кокаїну проводили британські правоохоронці спільно з австралійськими колегами.

Британець і п'ять громадян Нікарагуа у віці від 24 до 49 років були заарештовані біля узбережжя Плімута на яхті під прапором Ямайки співробітниками Агентства по боротьбі з національними злочинами Великобританії (NCA) спільно з австралійською федеральною поліцією (AFP) і прикордонними військами, повідомляє The Guardian.

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Під час арешту у них вилучили 1500 кілограмів кокаїну на суму близько 120 мільйонів фунтів стерлінгів ($166 млн). Зараз всі шестеро чоловіків перебувають під вартою в очікуванні допиту.

За словами заступника директора NCA Метта Хорна, у правоохоронців немає ніяких сумнівів у тому, що ці наркотики призначалися для продажу на всій території Великобританії через відпрацьовані канали поставок.

"Організовані злочинні групи (ОЗГ) керуються грошима. Конфіскація наркотиків проб'є діру в планах ОЗУ і його здатності діяти. Крім того, арешти людей, які перевозили наркотики, означають, що злочинна група втратила довірених осіб, які зіграли ключову роль у їх операції. Ми продовжуємо працювати з партнерами у себе вдома, такими як прикордонні сили, і з партнерами за кордоном, такими як AFP, щоб захистити населення від загрози наркотиків", – підкреслив Хорн.

Помічник комісара федеральної поліції Австралії Ліза Гейл додала:

"Цей результат повинен служити найсерйознішим попередженням для злочинців – ми продовжимо невпинно переслідувати і припиняти ваші незаконні операції, а також залучати вас до відповідальності".

[ + – ] Наркотики виявили на яхті, що перебувала на відстані 80 миль від берега Фото: NCA

За інформацією лондонської поліції, нове переслідування наркобізнесу в округах призвело до того, що правоохоронці міста висунули 1000 звинувачень всього за рік. Такий успіх став результатом застосування нової тактики і карантинних обмежень через коронавірус, що спонукали злочинців перейти до більш ризикованої тактики, тому що діти-наркоторговці, які подорожують зі столиці з наркотиками в округи і громади, більше не могли зливатися з натовпом переповнених потягах і автобусах .

Злочинці почали користуватися для реалізації наркотиків анонімними мобільними телефонами, за якими їм замовляли препарати, і коли поліція вилучила ці пристрої, то змогла вирахувати, хто, куди, скільки і які речовини відправляв. Завдяки цьому з 1 листопада 2019 року по 31 січня 2021 року в цілому 587 окружним дилерам і їх партнерам були пред'явлені звинувачення в 1135 злочинах, включаючи змову з метою поставки, володіння з метою поставки і поставки важких наркотичних речовин.

Раніше ми писали про те, що в порту "Південний" співробітники СБУ запобігли відправці до країн Євросоюзу майже 60 кг кокаїну. Наркотики намагалося переправити злочинне угруповання з Італії під назвою "Ндрангета".