Российский пропагандист Киселев пропустит эфир впервые за 10 лет: названа причина

Дмитрий Киселев ходил на работу зараженный до тех пор, пока ПЦР-тест не показал у него коронавирус.

67-летний ведущий программы "Вести недели" и главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев впервые за последние 10 лет пропустит эфир передачи, который запланирован на 12 сентября. Причина этого – коронавирус, сообщает "Медуза".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице", — рассказал гендиректор МИА "Россия сегодня" РИА Новости. При этом он подчеркнул, что если бы не вакцинация, его состояние было бы хуже.

"Я был привит от коронавируса – это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не "Спутник", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", – заявил он.

Вместо него воскресную программу проведет Игорь Кожевин. Когда же сам Киселев вернется в эфир, пока что неизвестно. Сам же бессменный ведущий передачи все-таки появится в эфире в одном из сюжетов, где предстанет перед зрителями в больничной палате.

Журналиста госпитализировали после того, как его начал мучить сухой кашель вкупе с повышенной температурой. Он также жаловался на нехватку воздуха. Однако в эфир Киселев продолжал выходить до тех пор, пока у него не развилась двусторонняя пневмония, а проведенный ПЦР-тест не оказался позитивным.

После госпитализации врачи оценивали состояние пропагандиста как средней тяжести, а степень поражения легких оценивалась в 25-50%.

Напомним, пропагандист Киселев появился перед зрителями в халате, ведя репортаж из номера гостиницы Xander в Томске, где могли отравить оппозиционера Алексея Навального.