Російський пропагандист Кисельов пропустить ефір уперше за 10 років: названо причину

Дмитро Кисельов ходив на роботу заражений доти, поки ПЛР-тест не показав у нього коронавірус.

67-річний ведучий програми "Вісті тижня" і головний кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов вперше за останні 10 років пропустить ефір передачі, який запланований на 12 вересня. Причина цього – коронавірус, повідомляє "Медуза".

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"Уперше в житті я пропускаю ефір через хворобу і не буду в неділю вести свою улюблену програму. Результат ПЛР-тесту у мене досі позитивний, і за фактичним станом я повинен залишатися в лікарні", – розповів гендиректор МІА "Росія сьогодні" РІА Новини. При цьому він підкреслив, що якби не вакцинація, його стан був би гіршим.

"Я був щеплений від коронавірусу – це відіграло велику роль в одужанні, так що я дуже раджу всім робити щеплення, тоді навіть у разі захворювання ви перенесете COVID-19 у легкій формі. Якби не "Супутник", то хрипів б зараз у реанімації на ШВЛ з неясною перспективою", – заявив він.

Замість нього недільну програму проведе Ігор Кожевін. Коли ж сам Кисельов повернеться в ефір, поки що невідомо. Сам же незмінний ведучий передачі все-таки з'явиться в ефірі в одному з сюжетів, де постане перед глядачами в лікарняній палаті.

Журналіста госпіталізували після того, як його почав мучити сухий кашель укупі з підвищеною температурою. Він також скаржився на брак повітря. Однак в ефір Кисельов продовжував виходити доти, поки у нього не розвинулася двостороння пневмонія, а проведений ПЛР-тест не виявився позитивним.

Після госпіталізації лікарі оцінювали стан пропагандиста як середньої тяжкості, а ступінь ураження легень складав 25-50%.

Нагадаємо, пропагандист Кисельов з'явився перед глядачами в халаті, ведучи репортаж з номера готелю Xander в Томську, де могли отруїти опозиціонера Олексія Навального.