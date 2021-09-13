В Египте для туристов построили два новых города

Прорабатывается возможность создания единого туристического электронного билета для посещения музеев, достопримечательностей, экскурсии и др.

В ближайшее время в Египте откроют два новых туристических города. Один из них расположен недалеко от Каира, второй вблизи Александрии. Об этом сказал министр туризма Египта Халед аль-Анани в интервью изданию iz.ru.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, это абсолютно новые города. Один из них расположен в 100 км от Каира на берегу Красного моря, там есть гавань для яхт (марина). Город называется Аль-Галяля.

Второй город – Аль-Аламин располагается на побережье Средиземного моря.

Отметим, что кроме популярных у украинцев Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте есть и другие туристические города: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба, Сафага.

Министр сказал, что власти Египта хотят связать все туристические зоны и города страны удобными транспортными путями: дешевыми авиалиниями, скоростными автодорогами, железнодорожными линиями.

В ближайшее время оплата посещения всех музеев и достопримечательностей станет электронной. Вместе с частным бизнесом прорабатывается возможность унифицировать этот билет, чтобы его можно было использовать в ресторанах, на экскурсиях, в отелях. "В нашей стратегии до 2030 года вопрос цифровизации приоритетный", – сказал министр туризма.

Напомним, ранее Фокус разбирался, как строительство плотины в Эфиопии в верховье Нила может уничтожить Египет и Судан.

Курорт Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной. Попасть по земле туда теперь можно только через пропускные пункты со строгим контролем.