У Єгипті для туристів побудували два нові міста

Опрацьовується можливість створення єдиного туристичного електронного квитка для відвідин музеїв, пам'яток, екскурсії тощо.

Найближчим часом у Єгипті відкриють два нові туристичні міста. Одне з них розташоване недалеко від Каїра, другий поблизу Олександрії. Про це сказав міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані в інтерв'ю виданню iz.ru.

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За його словами, це абсолютно нові міста. Одне з них розташоване в 100 км від Каїра на березі Червоного моря, там є гавань для яхт (марина). Місто називається Аль-Галяля.

Друге місто — Аль-Аламін розташовується на узбережжі Середземного моря.

Зазначимо, що крім популярних в українців Хургади і Шарм-еш-Шейха в Єгипті є й інші туристичні міста: Марса-Алам, Таба, Нувейба, Сафага.

Міністр сказав, що влада Єгипту хоче зв'язати всі туристичні зони та міста країни зручними транспортними шляхами: дешевими авіалініями, швидкісними автошляхами, залізничними лініями.

Найближчим часом оплата відвідування всіх музеїв і пам'яток стане електронною. Разом із приватним бізнесом опрацьовується можливість уніфікувати цей квиток, щоб його можна було використовувати в ресторанах, на екскурсіях, у готелях. "У нашій стратегії до 2030 року питання цифровізації пріоритетне", — сказав міністр туризму.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, як будівництво греблі в Ефіопії у верхів'ї Нілу може знищити Єгипет і Судан.

Курорт Шарм-ель-Шейх обнесли бетонною стіною. Потрапити по землі туди тепер можна тільки через пропускні пункти із суворим контролем.