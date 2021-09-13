Исполнили мечту художника: Триумфальную арку во Франции завернули в ткань (фото, видео)

Племянник покойного Христо Явашева выделил больше 14 млн евро на исполнение мечты своего дяди, который хотел покрыть тканью монумент с 1960-х годов.

Триумфальную арку в Париже покрыли 25 тыс. кв. метрами пластиковой упаковки в честь умершего художника Христо Явашева и его жены Жанны-Клод де Гийебон. Об этом сообщает BBC.

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Кто такой Христо Явашев

Покойный художник Явашев был известен тем, что он оборачивал многие достопримечательности тканью. Например, вместе со своей женой они делали проект, где покрывали Рейхстаг в Берлине или Пон-Неф в Париже. С 1960-х он стал жить неподалеку с аркой. С тех пор Христо Явашев мечтал запаковать ее.

[ + – ] Покрытый Рейхстаг в Берлине Фото: The Guardian

При жизни идею художнику воплотить не удалось, но спустя год после его смерти, племянник Христо Явашева — Владимир воплотил ее в жзинь. Он оплатил 14 млн евро для покрытия ворот тканью.

[ + – ] Проект Христо

"Сегодня один из самых ярких моментов инсталляции. Завернутая Триумфальная арка начинает обретать форму и приближаться к видению, которые было мечтой всей жизни Христо и Жанны-Клод", — заявил он во время спуска части ткани по монументу.

Ожидается, что установка всей композиции продлится до субботы, под тканью она пробудет 16 дней до 3 октября.

Триумфальная арка была возведена в 1800-х годах французским императором Наполеоном Бонапартом в память о солдатах, погибших в его военных кампаниях.

Напомним, в Лондоне выставили на аукцион особняк Шарля де Голля за 15 млн фунтов.