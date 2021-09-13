Исполнили мечту художника: Триумфальную арку во Франции завернули в ткань (фото, видео)
Племянник покойного Христо Явашева выделил больше 14 млн евро на исполнение мечты своего дяди, который хотел покрыть тканью монумент с 1960-х годов.
Триумфальную арку в Париже покрыли 25 тыс. кв. метрами пластиковой упаковки в честь умершего художника Христо Явашева и его жены Жанны-Клод де Гийебон. Об этом сообщает BBC.
Кто такой Христо Явашев
Покойный художник Явашев был известен тем, что он оборачивал многие достопримечательности тканью. Например, вместе со своей женой они делали проект, где покрывали Рейхстаг в Берлине или Пон-Неф в Париже. С 1960-х он стал жить неподалеку с аркой. С тех пор Христо Явашев мечтал запаковать ее.
При жизни идею художнику воплотить не удалось, но спустя год после его смерти, племянник Христо Явашева — Владимир воплотил ее в жзинь. Он оплатил 14 млн евро для покрытия ворот тканью.
"Сегодня один из самых ярких моментов инсталляции. Завернутая Триумфальная арка начинает обретать форму и приближаться к видению, которые было мечтой всей жизни Христо и Жанны-Клод", — заявил он во время спуска части ткани по монументу.
Ожидается, что установка всей композиции продлится до субботы, под тканью она пробудет 16 дней до 3 октября.
Триумфальная арка была возведена в 1800-х годах французским императором Наполеоном Бонапартом в память о солдатах, погибших в его военных кампаниях.
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