Виконали мрію художника: Тріумфальну арку у Франції завернули в тканину (фото, відео)

Племінник покійного Христо Явашева виділив більше 14 млн євро на здійснення мрії свого дядька, який хотів покрити тканиною монумент із 1960-х років.

Тріумфальну арку в Парижі покрили 25 тис. Кв. метрами пластикової упаковки в честь померлого художника Христо Явашева і його дружини Жанни-Клод де Гійебон. Про це повідомляє BBC.

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Хто такий Христо Явашев

Покійний художник Явашев був відомий тим, що він обертав багато визначних пам'яток тканиною. Наприклад, разом зі своєю дружиною вони робили проект, де покривали Рейхстаг у Берліні або Пон-Неф у Парижі. З 1960-х він став жити неподалік с аркою. З тих пір Христо Явашев мріяв запакувати її.

[ + – ] Покритий Рейхстаг у Берліні Фото: The Guardian

За життя ідею художнику втілити не вдалося, але через рік після його смерті, племінник Христо Явашева, Володимир, втілив її в життя. Він оплатив 14 млн євро для покриття воріт тканиною.

[ + – ] проект Христо

"Сьогодні один із найяскравіших моментів інсталяції. Загорнута Тріумфальна арка починає набувати форму і наближатися до бачення, яке було мрією всього життя Христо і Жанни-Клод", — заявив він під час спуску частини тканини по монументу.

Очікується, що установка всієї композиції триватиме до суботи, під тканиною вона пробуде 16 днів до 3 жовтня.

Тріумфальна арка була зведена в 1800-х роках французьким імператором Наполеоном Бонапартом в пам'ять про солдатів, загиблих у його військових кампаніях.

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