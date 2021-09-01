У Лондоні виставили на аукціон особняк Шарля де Голля за 15 млн фунтів (фото)

Генерал разом з родиною після падіння Франції в 1940-их роках проживав у Frognal House, розташованому на півночі Лондона.

У Великобританії виставили на аукціон розкішний особняк, що розташований у зеленому кварталі Хемпстед, у якому раніше жив колишній президент Франції Шарль де Голль. Про це пише видання Mansion Global.

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За даними журналістів, розкішний будинок Frognal House на півночі Лондона став притулком для генерала Шарля де Голля і його рідних у 1940-их роках, коли Франція впала після наступу нацистських військ.

Особняк у зеленому лондонському кварталі Хемпстед був виставлений на аукціон з цінником у 15 млн фунтів ($20,6 млн — ред.).

Нерухомість, побудована в середині XVIII століття, довгий час належала релігійній організації Sisters of St. Dorothy, яка надавала житло іноземним студентам, які навчаються в Лондоні. Однак, ЗМІ не можуть сказати, коли саме організація Sisters of St. Dorothy викупила особняк у зеленому районі Хемпстед і яка була кінцева ціна угоди.

Frognal House після купівлі і розширення має площу понад 1200 квадратних метрів. У торговому лоті сказано, що особняк, у якому жив Шарль де Голль зі своїми рідними, можна перепланувати у великий сімейний будинок.

У будівництві XVIII століття збереглися старовинні елементи, включаючи стулчасті вікна, чавунні балкони і карнизи. В особняку Frognal Hous також є каміни з мармуровими вставками, дерев'яні панелі і каплиця.

"Нам випала неймовірно унікальна можливість", — заявив помічник директора компанії Bargets Estate Agents Роберт Хершкорн, коментуючи виставляння на аукціон будинку Шарля де Голля.

[ + – ] Особняк Frognal House, у якому жив Шарль де Голль [ + – ] Особняк Frognal House, у якому жив Шарль де Голль [ + – ] Особняк Frognal House, у якому жив Шарль де Голль

Раніше Фокус розповідав про інший незвичайний аукціон у Великобританії. У Лондоні виставили на продаж телефонну будку. Будка, також відома під прізвиськом K6 і як "Ювілейний кіоск", за призначенням уже не використовується і влада Лондона вирішила продати її на аукціоні під офісне приміщення.

Також Фокус повідомляв, що в Грузії продали літню резиденцію Лаврентія Берії. Нерухомість в селищі Коджорі пішла з молотка за майже $800 тисяч. Літню резиденцію Лаврентія Берії можуть переобладнати під готель, і на додаткові витрати може піти ще $1,5 млн.