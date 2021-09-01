У Лондоні виставили на аукціон особняк Шарля де Голля за 15 млн фунтів (фото)
Генерал разом з родиною після падіння Франції в 1940-их роках проживав у Frognal House, розташованому на півночі Лондона.
У Великобританії виставили на аукціон розкішний особняк, що розташований у зеленому кварталі Хемпстед, у якому раніше жив колишній президент Франції Шарль де Голль. Про це пише видання Mansion Global.
За даними журналістів, розкішний будинок Frognal House на півночі Лондона став притулком для генерала Шарля де Голля і його рідних у 1940-их роках, коли Франція впала після наступу нацистських військ.
Особняк у зеленому лондонському кварталі Хемпстед був виставлений на аукціон з цінником у 15 млн фунтів ($20,6 млн — ред.).
Нерухомість, побудована в середині XVIII століття, довгий час належала релігійній організації Sisters of St. Dorothy, яка надавала житло іноземним студентам, які навчаються в Лондоні. Однак, ЗМІ не можуть сказати, коли саме організація Sisters of St. Dorothy викупила особняк у зеленому районі Хемпстед і яка була кінцева ціна угоди.
Frognal House після купівлі і розширення має площу понад 1200 квадратних метрів. У торговому лоті сказано, що особняк, у якому жив Шарль де Голль зі своїми рідними, можна перепланувати у великий сімейний будинок.
У будівництві XVIII століття збереглися старовинні елементи, включаючи стулчасті вікна, чавунні балкони і карнизи. В особняку Frognal Hous також є каміни з мармуровими вставками, дерев'яні панелі і каплиця.
"Нам випала неймовірно унікальна можливість", — заявив помічник директора компанії Bargets Estate Agents Роберт Хершкорн, коментуючи виставляння на аукціон будинку Шарля де Голля.
Раніше Фокус розповідав про інший незвичайний аукціон у Великобританії. У Лондоні виставили на продаж телефонну будку. Будка, також відома під прізвиськом K6 і як "Ювілейний кіоск", за призначенням уже не використовується і влада Лондона вирішила продати її на аукціоні під офісне приміщення.
Також Фокус повідомляв, що в Грузії продали літню резиденцію Лаврентія Берії. Нерухомість в селищі Коджорі пішла з молотка за майже $800 тисяч. Літню резиденцію Лаврентія Берії можуть переобладнати під готель, і на додаткові витрати може піти ще $1,5 млн.