В Лондоне выставили на аукцион особняк Шарля де Голля за 15 млн фунтов (фото)
Генерал вместе с семьей после падения Франции в 1940-ых годах проживал в Frognal House, расположенном на севере Лондона.
В Великобритании выставили на аукцион роскошный особняк, находящийся в зеленом квартале Хэмпстед, в котором раньше жил бывший президент Франции Шарль де Голль. Об этом пишет издание Mansion Global.
По данным журналистов, роскошный дом Frognal House на севере Лондона стал убежищем для генерала Шарль де Голля и его родных в 1940-ых годах, когда Франция пала после наступления нацистских войск.
Особняк в зеленом лондонском квартале Хэмпстед был выставлен на аукцион с ценником в 15 млн фунтов ($20,6 млн — ред.).
Недвижимость, построенная в середине XVIII века, долгое время принадлежала религиозной организации Sisters of St. Dorothy, которая предоставляла жилье иностранным студентам, обучающимся в Лондоне. Однако СМИ не могут сказать, когда именно организация Sisters of St. Dorothy выкупила особняк в зеленом районе Хэмпстед и какая была конечная цена сделки.
Frognal House после покупки и расширения имеет площадь более 1200 квадратных метров. В торговом лоте сказано, что особняк, в котором жил Шарль де Голль со своими родными, можно перепланировать в большой семейный дом.
В постройке XVIII века сохранились старинные элементы, включая створчатые окна, чугунные балконы и карнизы. В особняке Frognal Hous также имеются камины с мраморными вставками, деревянные панели и часовня.
"Нам выпала невероятно уникальная возможность", — заявил помощник директора компании Bargets Estate Agents Роберт Хершкорн, комментируя выставление на аукцион дома Шарля де Голля.
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