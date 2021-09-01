В Лондоне выставили на аукцион особняк Шарля де Голля за 15 млн фунтов (фото)

Генерал вместе с семьей после падения Франции в 1940-ых годах проживал в Frognal House, расположенном на севере Лондона.

В Великобритании выставили на аукцион роскошный особняк, находящийся в зеленом квартале Хэмпстед, в котором раньше жил бывший президент Франции Шарль де Голль. Об этом пишет издание Mansion Global.

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По данным журналистов, роскошный дом Frognal House на севере Лондона стал убежищем для генерала Шарль де Голля и его родных в 1940-ых годах, когда Франция пала после наступления нацистских войск.

Особняк в зеленом лондонском квартале Хэмпстед был выставлен на аукцион с ценником в 15 млн фунтов ($20,6 млн — ред.).

Недвижимость, построенная в середине XVIII века, долгое время принадлежала религиозной организации Sisters of St. Dorothy, которая предоставляла жилье иностранным студентам, обучающимся в Лондоне. Однако СМИ не могут сказать, когда именно организация Sisters of St. Dorothy выкупила особняк в зеленом районе Хэмпстед и какая была конечная цена сделки.

Frognal House после покупки и расширения имеет площадь более 1200 квадратных метров. В торговом лоте сказано, что особняк, в котором жил Шарль де Голль со своими родными, можно перепланировать в большой семейный дом.

В постройке XVIII века сохранились старинные элементы, включая створчатые окна, чугунные балконы и карнизы. В особняке Frognal Hous также имеются камины с мраморными вставками, деревянные панели и часовня.

"Нам выпала невероятно уникальная возможность", — заявил помощник директора компании Bargets Estate Agents Роберт Хершкорн, комментируя выставление на аукцион дома Шарля де Голля.

[ + – ] Особняк Frognal House, в котором жил Шарль де Голль [ + – ] Особняк Frognal House, в котором жил Шарль де Голль [ + – ] Особняк Frognal House, в котором жил Шарль де Голль

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