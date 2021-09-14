Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

В окружении президента России выявили случаи COVID-19. Сколько времени глава государства пробудет на самоизоляции на данный момент неизвестно.

Президент России Владимир Путин ушел на режим самоизоляции из-за случаев коронавирусной болезни, выявленных в его окружении. При этом в Кремле уверяют, что глава государства "абсолютно здоров". Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает российское агентство РИА Новости.

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По данным журналистов, Путин сообщил об уходе на самоизоляцию в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин уже сдал тест на коронавируса.

"Президент абсолютно здоров", — сказал представитель Кремля, добавив, что президент продолжит свою работу в режиме онлайн-встреч.

В понедельник, 13 сентября, в ходе встречи с паралимпийцами Путин заявил, что многие в его окружении заболели COVID-19.

"Врачи сейчас изучают… Даже в моем окружении проблемы с ковидом возникают. Надо разобраться, что там реально происходит. Мне самому скоро на карантин придется… Много людей болеют вокруг", — сказал президент РФ"

Отметим, что Путин вакцинировался от коронавируса весной этого года. Позже он уточнил, что привился препаратом "Спутник V".

Ранее мы писали, что летом этого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попала в больницу с коронавирусом. Перед этим она также вакцинировалась "Спутником V".

Этот препарат все еще не признан Всемирной организацией здравоохранения и европейским регулятором лекарственных средств EMA. В России вакцину зарегистрировали в августе 2020 года.