Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус

В оточенні президента Росії зафіксували випадки COVID-19. Скільки часу глава держави пробуде на самоізоляції наразі невідомо.

Президент Росії Володимир Путін пішов на режим самоізоляції через випадки коронавірусної хвороби, зафіксовані в його оточенні. При цьому в Кремлі запевняють, що глава держави "абсолютно здоровий". Про це у вівторок, 14 вересня, повідомляє російське агентство РІА Новини.

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За даними журналістів, Путін повідомив про відхід на самоізоляцію в процесі телефонної розмови з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Путін вже здав тест на коронавірус.

"Президент абсолютно здоровий", — сказав представник Кремля, додавши, що президент продовжить свою роботу в режимі онлайн-зустрічей.

У понеділок, 13 вересня, в процесі зустрічі з паралімпійцями Путін заявив, що багато в його оточенні захворіли COVID-19.

"Лікарі зараз вивчають... Навіть у моєму оточенні проблеми з ковідом виникають. Треба розібратися, що там реально відбувається. Мені самому скоро на карантин доведеться... Багато людей хворіють навколо", — сказав президент РФ.

Зазначимо, що Путін вакцинувався від коронавірусу навесні цього року. Пізніше він уточнив, що прищепився препаратом "Супутник V".

Раніше ми писали, що влітку цього року уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова потрапила в лікарню з коронавірусом. Перед цим вона також вакцинувалася "Супутником V".

Цей препарат все ще не визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я і європейським регулятором лікарських засобів EMA. У Росії вакцину зареєстрували в серпні 2020 року.