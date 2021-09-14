На указателях в метро Москвы появились надписи на таджикском и узбекском (фото)

По состоянию на апрель этого года в российской столице проживали около 370 тысяч выходцев из Таджикистана и Узбекистана.

На указателях, размещенных на станциях московского метрополитена, появились надписи на двух языках — таджикском и узбекском. Об этом сообщает издание РБК.

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Московский департамент транспорта в комментарии журналистам уточнил, что эти указатели размещены на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая" Сокольнической и Бутовской линий метро, так как от этих станций ходят автобусы в миграционный центр столицы, расположенный в Сахарово (Подмосковье).

"Наша задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках", — заявили местные власти.

В частности, на таджикский фарси и узбекский переведены наклейки на дверях вестибюля, указатели к выходам и таблички у лифтов.

По данным российской полиции, по состоянию на апрель 2021 года в Москве проживали около 213 тысяч выходцев из Узбекистана и 157 тысяч мигрантов из Таджикистана.

Напомним, еще в 2013 году власти Москвы создали народную дружину, которая должна патрулировать улицы российской столицы ради борьбы с нелегальными мигрантами. В обязанности "контролеров" также входила проверка регистрации у квартиросъемщиков, а также проведение рейдов на рынках, стройках и предприятиях.

Тем временем в прошлом году самым популярным направлением для украинских трудовых мигрантов стал Кипр. Второе место в этой рейтинге заняла Польша.