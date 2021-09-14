На покажчиках у метро Москви з'явилися написи таджицькою та узбецькою (фото)

Станом на квітень цього року в російській столиці проживали близько 370 тисяч вихідців з Таджикистану та Узбекистану.

На покажчиках, розміщених на станціях московського метрополітену, з'явилися написи двома мовами — таджицькою та російською. Про це повідомляє видання РБК.

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Московський департамент транспорту в коментарі журналістам уточнив, що ці покажчики розміщені на станціях "Прокшино" і "Лісопаркова" Сокольницької і Бутівської ліній метро, оскільки від цих станцій ходять автобуси в міграційний центр столиці, розташований у Сахарові (Підмосков'я).

"Наше завдання — робити метро зрозумілим і комфортним для різних пасажирів. Наприклад, схема метро на електронному табло у вагонах дублюється 9-ма мовами", — заявила місцева влада.

Зокрема, таджицькою фарсі і узбецькою перекладені наклейки на дверях вестибюля, покажчики до виходів і таблички біля ліфтів.

За даними російської поліції, станом на квітень 2021 року в Москві проживали близько 213 тисяч вихідців з Узбекистану і 157 тисяч мігрантів з Таджикистану.

Нагадаємо, ще у 2013 році влада Москви створила народну дружину, яка повинна патрулювати вулиці російської столиці заради боротьби з нелегальними мігрантами. В обов'язки "контролерів" також входила перевірка реєстрації у квартиронаймачів, а також проведення рейдів на ринках, будівництвах і підприємствах.

Тим часом у минулому році найпопулярнішим напрямком для українських трудових мігрантів став Кіпр. Друге місце в цьому рейтингу посіла Польща.