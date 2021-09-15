"Больше вреда, чем пользы": Объединение журналистов-расследователей прекратило работу в России

Несмотря на решение организации, уверяет директор Пол Ранду, журналисты не собираются прекращать выпускать свои расследования касательно России.

Международное объединение журналистов‑расследователей (OCCRP) объявило о полном прекращении своей деятельности в России. Причиной этому, по словам сотрудников, послужил тот факт, что большинство российских партнеров OCCRP попали в список "иностранных агентов" или "нежелательных организаций". Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан считает, что Кремль начал кампанию против независимой журналистики в России, поэтому правительство "будет наказывать своих же граждан" за сотрудничество с центром.

"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране",- пояснил Салливан

Директор по инновациям OCCRP Пол Раду также сообщил, что организация не собирается прекращать выпускать свои расследования о России. "Российское правительство – крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать", — сказал он.

Российским коллегам было предложено трудоустройство в других странах, а тем кто отказался, выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.

В числе российских партнеров организации находится либеральное издание "Новая газета", завоевавшее большую известность в стране благодаря глубокому критическому освещению острых социальных и политических проблем. Четверо сотрудников газеты, в том числе Юрий Щекочихин и Анна Политковская, были убиты. По мнению OCCRP, их гибель на совести тех, кто хотел отомстить журналистам за их профессиональную деятельность.

В Украине с организацией сотрудничает три информационных ресурса: англоязычное издание Kyiv Post, которое активно освещало ситуацию вокруг убийства Григория Гонгадзе, некоммерческая организация "Фонд развития СМИ" и агентство журналистских расследований Слiдство.iнфо которая занимается темами нарушения закона в высших влиятельных кругах, политической коррупции и военными преступлениями.

OCCRP — это платформа всемирной сети независимых медиацентров и журналистов, которые проводят расследования в интересах общества. Организация тесно сотрудничает с правозащитными органами и совместными усилиями пытается добиваться справедливости и выявлять возможные правонарушения. В числе последних расследований сотрудниками OCCRP стала история приближенной к Сергею Лаврову сотрудницы МИДа Светланы Поляковой и ее активов на 13,6 миллиона долларов.

Напомним, что в 2016 украинские сотрудники OCCRP вели расследование по оффшорному скандалу "Панамский архив", одним из фигурантов которого был действующий на то время президент Украины Петр Порошенко.

Результаты расследования привели к крупнейшей информационной утечке, благодаря которой "засветились" 214 488 оффшорных компаний по всему миру.