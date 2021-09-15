"Більше шкоди, ніж користі": Об'єднання журналістів-розслідувачів припинило роботу в Росії

Незважаючи на рішення організації, запевняє директор Пол Ранду, журналісти не збираються припиняти випускати свої розслідування щодо Росії.

Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів (OCCRP) оголосило про повне припинення своєї діяльності в Росії. Причиною цього, за словами співробітників, став той факт, що більшість російських партнерів OCCRP потрапили в список "іноземних агентів" або "небажаних організацій". Про це повідомляє пресслужба організації.

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Співзасновник і головний редактор OCCRP Дрю Салліван вважає, що Кремль почав кампанію проти незалежної журналістики в Росії, тому уряд "буде карати своїх же громадян" за співпрацю з центром.

"Зараз наша робота в Росії може принести місцевим журналістам більше шкоди, ніж користі. Це не означає, що ми припинимо писати про масштабну корупцію в цій країні", — пояснив Салліван

Директор з інновацій OCCRP Пол Раду також повідомив, що організація не збирається припиняти випускати свої розслідування про Росію. "Російський уряд — великий гравець, який активно поширює корупцію і дезінформацію, регіонально і на міжнародному рівні, і намагається дестабілізувати інші країни. Ми не будемо це замовчувати", — сказав він.

Російським колегам було запропоновано працевлаштування в інших країнах, а тим хто відмовився, виплатили вихідну допомогу і допомогли з пошуком нової роботи.

У числі російських партнерів організації є ліберальне видання "Нова газета", яке завоювало велику популярність у країні завдяки глибокому критичному висвітленні гострих соціальних і політичних проблем. Четверо співробітників газети, в тому числі Юрій Щекочихін і Анна Політковська, були вбиті. За думку OCCRP, їхня загибель на совісті тих, хто хотів помститися журналістам за їхню професійну діяльність.

В Україні з організацією співпрацює три інформаційні ресурси: англомовне видання Kyiv Post, яке активно висвітлювало ситуацію навколо вбивства Григорія Гонгадзе, некомерційна організація "Фонд розвитку ЗМІ" і агентство журналістських розслідувань "Слiдство.iнфо" яка займається темами порушення закону у вищих впливових колах, політичної корупції і воєнними злочинами.

OCCRP — це платформа всесвітньої мережі незалежних медіацентрів та журналістів, які проводять розслідування в інтересах суспільства. Організація тісно співпрацює з правозахисними органами і спільними зусиллями намагається домагатися справедливості та виявляти можливі правопорушення. У числі останніх розслідувань співробітниками OCCRP стала історія наближеної до Сергія Лаврова співробітниці МЗС Світлани Полякової та її активів на 13,6 мільйона доларів.

Нагадаємо, що в 2016 українські співробітники OCCRP вели розслідування з офшорного скандалу "Панамський архів", одним із фігурантів якого був чинний на той час президент України Петро Порошенко.

Результати розслідування привели до найбільшого інформаційної витоку, завдяки якому "засвітилися" 214 488 офшорних компаній по всьому світу.