Итальянский священник арестован за распространение "наркотика для изнасилования"

Пастор со своим другом организовывал "эротические" вечеринки с наркотиками за деньги доверчивых прихожан.

Итальянский приходской священник из Тосканы Франческо Спаньези был арестован за торговлю наркотиками. 40-летний пастор обвиняется в применении и распространении так называемых "наркотиков для изнасилования" и вымогательстве денег из прихожан. Об этом сообщает итальянское издание Wanted to Rome.

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Священник оказался в поле подозрения после того как у его знакомого, который проводил "вечеринки с сексуальным подтекстом" нашли кокаин и гамма-бутиролактон, вещество известное как "наркотик для изнасилования". Для приобретения запретных веществ Спаньези использовал средства из приходской казны.

[ + – ] Приход Благовещения дона Спаньези

По словам прихожан храма Благовещения, где служил священник, он был общительным и внимательным к нуждам своих чад. На приходе он организовывал карнавалы и спектакли для детей и благотворительные обеды. Прихожане, видя его активную деятельность, охотно жертвовали деньги. Но в последнее время люди начали замечать нечто странное в поведении своего пастора, а известие о том, что он замешен в организации вечеринок с наркотиками, для них стало шоком.

Задержали Франческо после того, как он попытался привезти запрещенные вещества из Голландии. В качестве свидетелей полицейские опросили около 15 человек. Все они заявили, что наркотики на вечеринках почти всегда были бесплатными, очень редко за них требовали деньги.

Ранее мы сообщали , что папа Франциск пожертвовал заключенным римских тюрем 15 000 рожков мороженного. После такого жеста один из ресторанов в Италии начал продавать десерт, названый в честь понтифика.

В прошлом году итальянка Мария Виттория Лонгитано, которая является членом ордена так называемых "старых католиков", стала первой женщиной в Италии, принявшей священный сан.