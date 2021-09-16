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Итальянский священник арестован за распространение "наркотика для изнасилования"

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Дон Спаньези, Франческо Спаньези
Священник Франческо Спаньези

Пастор со своим другом организовывал "эротические" вечеринки с наркотиками за деньги доверчивых прихожан.

Итальянский приходской священник из Тосканы Франческо Спаньези был арестован за торговлю наркотиками. 40-летний пастор обвиняется в применении и распространении так называемых "наркотиков для изнасилования" и вымогательстве денег из прихожан. Об этом сообщает итальянское издание Wanted to Rome.

Священник оказался в поле подозрения после того как у его знакомого, который проводил "вечеринки с сексуальным подтекстом" нашли кокаин и гамма-бутиролактон, вещество известное как "наркотик для изнасилования". Для приобретения запретных веществ Спаньези использовал средства из приходской казны.

Приход Спаньези
Приход Благовещения дона Спаньези

По словам прихожан храма Благовещения, где служил священник, он был общительным и внимательным к нуждам своих чад. На приходе он организовывал карнавалы и спектакли для детей и благотворительные обеды. Прихожане, видя его активную деятельность, охотно жертвовали деньги. Но в последнее время люди начали замечать нечто странное в поведении своего пастора, а известие о том, что он замешен в организации вечеринок с наркотиками, для них стало шоком.

Задержали Франческо после того, как он попытался привезти запрещенные вещества из Голландии. В качестве свидетелей полицейские опросили около 15 человек. Все они заявили, что наркотики на вечеринках почти всегда были бесплатными, очень редко за них требовали деньги.

Ранее мы сообщали , что папа Франциск пожертвовал заключенным римских тюрем 15 000 рожков мороженного. После такого жеста один из ресторанов в Италии начал продавать десерт, названый в честь понтифика.

В прошлом году итальянка Мария Виттория Лонгитано, которая является членом ордена так называемых "старых католиков", стала первой женщиной в Италии, принявшей священный сан.