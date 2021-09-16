Італійський священик заарештований за поширення "наркотику для зґвалтування"

Пастор зі своїм другом організовував "еротичні" вечірки з наркотиками за гроші довірливих прихожан.

Італійський парафіяльний священик з Тоскани Франческо Спаньєзі був заарештований за торгівлю наркотиками. 40-річний пастор звинувачується в застосуванні і розповсюдженні так званих "наркотиків для зґвалтування" і вимаганні грошей з прихожан. Про це повідомляє італійське видання Wanted to Rome.

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Священик виявився в полі підозри після того, як у його знайомого, який проводив "вечірки з сексуальним підтекстом", знайшли кокаїн і гамма-бутиролактон, речовину, відому як "наркотик для зґвалтування". Для придбання заборонених речовин Спаньєзі використовував кошти з парафіяльної скарбниці.

[ + – ] Прихід Благовіщення дона Спаньєзі

За словами прихожан храму Благовіщення, де служив священик, він був товариським і уважним до потреб своїх чад. На парафії він організовував карнавали і спектаклі для дітей і благодійні обіди. Парафіяни, бачачи його активну діяльність, охоче жертвували гроші. Але останнім часом люди почали помічати щось дивне в поведінці свого пастора, а звістка про те, що він замішаний в організації вечірок з наркотиками, для них стала шоком.

Затримали Франческо після того, як він спробував привезти заборонені речовини з Голландії. В якості свідків поліцейські опитали близько 15 осіб. Всі вони заявили, що наркотики на вечірках майже завжди були безкоштовними, дуже рідко за них вимагали гроші.

Раніше ми повідомляли, що Папа Франциск пожертвував в'язням римських тюрем 15 000 ріжків морозива. Після такого жесту один із ресторанів в Італії почав продавати десерт, названий на честь понтифіка.

У минулому році італійка Марія Вітторія Лонгітано, яка є членом ордена так званих "старих католиків", стала першою жінкою в Італії, яка прийняла священний сан.