Джелато від Ватикану: Папа Франциск II пожертвував ув'язненим 15 000 ріжків морозива

Папа Римський вирішив пригостити холодним десертом ув'язнених із двох тюрем, оскільки зараз в Італії спека досягла рекордних 49 градусів за Цельсієм.

В італійському місті Кассано-алло Йоніо продають джелато, морозиво зі смаком вершкового сиру та полуниці, присвячене Папі Франциску II. Десерт з'явився після того, як Папа відправив 15 000 порцій морозива ув'язненим двох римських тюрем — у стару в'язницю Regina Coeli в центрі міста біля Тибру і в сучасну Rebibbia на околиці міста. Про це пише агентство Reuters.

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У Ватикані повідомили, що морозиво було відправлене під час сильної літньої спеки, коли температура в Італії досягала рекордних 49 градусів за Цельсієм. Десерти були передані від імені Папи польським кардиналом Конрадом Краєвським, який на сьогодні є апостольським елемозінарієм — офіційним роздавальником милостині.

Благодійний офіс Папи повідомив, що він цьогоріч не йшов у відпустку. Замість цього волонтери Ватикану продовжували "втішати стражденних", відвідуючи ув'язнених у в'язницях. Також вони займалися справами милосердя і щодо безпритульних. Їх годували в піцеріях, а після возили на післяобідній відпочинок на море або озеро. Крім того, безпритульним надавали безкоштовні тести на COVID і пропонували вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що Ватикан вакцинував від коронавірусу 1 200 безпритульних в одному з холів Залу Павла VI. Людей прищепили тієї ж вакциною Pfizer-BioNTech, яку вводили Папі Франциску й іншим співробітникам Ватикану.

У липні Глава Святого Престолу переніс операцію на кишечнику, після якої він відвідав базиліку Святої Марії, де виголосив подячну молитву за своє одужання.