Джелато от Ватикана: Папа Франциск II пожертвовал заключенным 15 000 рожков мороженого

Папа Римский решил угостить холодным десертом заключенных из двух тюрем, поскольку сейчас в Италии жара достигла рекордных 49 градусов по Цельсию.

В итальянском городе Кассано-алло- Йонио продают джелато, мороженое со вкусом сливочного сыра и клубники, посвященное Папе Франциску II. Десерт появился после того, как Папа отправил 15 000 порций мороженного заключенным двух римских тюрем — в старую тюрьму Regina Coeli в центре города возле Тибра и в современную Rebibbia на окраине города. Об этом пишет агентство Reuters.

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В Ватикане сообщили, что мороженное было отправлено во время сильной летней жары, когда температура в Италии достигала до рекордных 49 градусов Цельсия. Десерты были переданы от имени Папы польским кардиналом Конрадом Краевским, который на сегодня является апостольским элемозинарием — официальным раздатчиком милостыни.

Благотворительный офис Папы сообщил, что он в этом году не уходил в отпуск. Вместо этого волонтеры Ватикана продолжали "утешать страждущих", посещая заключенных в тюрьмах. Также они занимались делами милосердия и в отношении бездомных. Их кормили в пиццериях, а после возили на послеобеденный отдых на море или озеро. Кроме того, бездомным предоставляли бесплатные тесты на COVID и предлагали вакцинацию.

Ранее сообщалось, что Ватикан вакцинировал от коронавируса 1200 бездомных в одном из холлов Зала Павла VI. Людей привили той же вакциной Pfizer-BioNTech, которую вводили Папе Франциску и другим сотрудникам Ватикана.

В июле Глава Святого Престола перенес операцию на кишечнике, после которой он посетил базилику Святой Марии, где произнес благодарственную молитву за свое выздоровление.