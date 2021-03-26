Ватикан будет прививать бездомных вакциной Pfizer

Всего Святой Престол хочет привить 1200 нуждающихся. До этого вакцину от Pfizer получил Папа Римский Франциск.

Ватикан в преддверии Пасхи вакцинирует 1200 бездомных от коронавируса. Об этом сообщает Vatican News.

В заявлении сказано, что во время Страстной недели 1200 из беднейших людей будут иметь возможность пройти вакцинацию вакциной Pfizer-BioNTech — той же вакциной, которую вводили Папе Римскому и сотрудникам Святого Престола.

Вакцинировать людей будут в одном из холлов Зала Павла VI. В число вовлеченных в процесс врачей входят волонтеры, работающие в клинике Madre di Misericordia, а также сотрудники Управления здравоохранения и гигиены Ватикана.

Кроме того, верующие могут оплатить вакцину для нуждающегося человека через онлайн-пожертвование через благотворительный счет Святого Отца, управляемый Папской благотворительной службой.

Папа Франциск неоднократно призывал людей пройти вакцинацию, потому что "это способ взять на себя ответственность за своего соседа и коллективное благополучие".

В январе, когда в Ватикане началась вакцинационная компания, Папа Римский попросил, чтобы пятьдесят нуждающихся были в числе первых, кто будет вакцинирован. Многие из них были среди бездомных, которые живут вокруг базилики Святого Петра.

Ранее Кардинал Джузеппе Бертело выдал указ, в котором информирует о риске потерять работу в случае, если сотрудник Ватикана откажется от вакцинации без весомых на то причин. В январе Папа Римский привился от COVID-19. С ноября 2020 года в Ватикане действует предложение о бесплатном тесте на COVID-19 для бездомных.