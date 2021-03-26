Ватикан прищеплюватиме безпритульних вакциною Pfizer

Всього Святий Престол хоче прищепити 1 200 нужденних. До цього вакцину від Pfizer отримав Папа Римський Франциск.

Ватикан напередодні Великодня вакцинує 1 200 безпритульних від коронавірусу. Про це повідомляє Vatican News.

У заяві сказано, що під час Страсного тижня 1 200 з найбідніших людей матимуть можливість пройти вакцинацію вакциною Pfizer-BioNTech — тією ж вакциною, яку вводили Папі Римському та співробітникам Святого Престолу.

Вакцинуватимтуь людей в одному з холів Залу Павла VI. Серед залучених до процесу лікарів є волонтери, які працюють в клініці Madre di Misericordia, а також співробітники Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану.

Крім того, віряни можуть оплатити вакцину для нужденної людини через онлайн-пожертвування через благодійний рахунок Святішого Отця, керований Папською благодійною службою.

Папа Франциск неодноразово закликав людей пройти вакцинацію, бо "це спосіб взяти на себе відповідальність за свого сусіда і колективне благополуччя".

У січні, коли у Ватикані почалася вакцинаційна кампанія, Папа Римський попросив, щоб п'ятдесят нужденних були серед перших, хто будуть вакциновані. Багато з них були безпритульні, які живуть навколо базиліки Святого Петра.

Раніше Кардинал Джузеппе Бертело видав указ, в якому інформує про ризик втратити роботу в разі, якщо співробітник Ватикану відмовиться від вакцинації без вагомих на те причин. У січні Папа Римський прищепився від COVID-19. З листопада 2020 року у Ватикані діє пропозиція про безкоштовний тест на COVID-19 для безпритульних.