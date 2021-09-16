Подопечная Сергея Лаврова владеет имуществом на миллиард рублей, - расследование (видео)

Близкая знакомая чиновника Светлана Полякова владеет квартирой стоимостью $9 млн и рядом апартаментов. А ее дочь живет в Великобритании, где владеет несколькими компаниями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал фигурантом журналистского расследования, в результате которого обнаружились пикантные подробности его непубличной жизни. Речь идет о близких отношениях с некой Светланой Поляковой чьи родственники имеют должности в МИДе России, а ее семья обладает активами в более чем миллиард рублей. Видео расследования опубликовано на YouTube.

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[ + – ] Расследование журналистов о непубличной жизни Сергея Лаврова

Впервые Полякова была замечена на грандиозном мероприятии в честь открытия храма преподобного Сергия Радонежского в Царском селе в 2014 году. На церемонию приехал не только Лавров, патриарх Кирилл и другие высокопоставленные светские и церковные чиновники, но и Владимир Путин. Для высоких гостей провели экскурсию, во время которой особое внимание обратили на личный мундир императора Николая II, изъятый из дворца большевиками. Позже он использовался в качестве реквизита киностудией "Ленфильм".

"В этом мундире снимался Петька в известном фильме "Чапаев", — пояснил директор музея Путину.

[ + – ] Светлана Полякова за спиной Владимира Путина

Растроганный знаменитым экспонатом, Сергей Лавров, который возглавлял попечительский совет по реконструкции храма, стоя возле иконостаса обратился к патриарху и гостям: "Ваше Святешейство, дорогие друзья! Мне сегодня как никогда волнительно выступать, потому что это не по работе, а по зову сердца".

В тот день хладнокровный дипломат действительно выглядел взволнованным, вероятно потому, что в конце мероприятия по обыкновению раздавались патриаршие награды, за великие заслуги перед матерью-церковью. В числе заслуженных, была и сотрудница МИДа России Светлана Полякова, которая с благоговением под громогласное пение "Аксия!" ( Достойна – греч.) взяла из рук Святейшего орден преподобной Евфросинии Московской.

[ + – ] Светлана Полякова на церемонии вручения ордена преподобной Евфросинии

Кто такая Светлана Полякова?

Обладательница церковной награды не просто благочестивая сотрудница министерства иностранных дел. По словам журналистов, на протяжении многих лет она поддерживает очень близкие отношения с Сергеем Лавровым, несмотря на то, что Сергей Викторович давно женат на Марии Лавровой. Благодаря этому Полякова имеет значительное влияние в министерстве. Несколько ключевых постов занимают ее родственники и близкие знакомые, что в свою очередь вызвало недовольство у сотрудников министерства. Как выяснилось, их недовольство закончилось увольнением.

Благодаря подобной деловой хватке Светлана Полякова попала в близкое окружение Владимира Путина – об этом свидетельствует тот факт, что на кадрах экскурсии по музею в Царском селе, она находится среди тех немногих людей, что сопровождали Владимира Путина. Как известно, чтобы находиться рядом с президентом во время таких мероприятий с ограниченным количеством участников, нужно пройти множество согласований, и тот факт, что Полякова попала в "свиту избранных", говорит о ее особом статусе. Журналистам удалось выяснить, что Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым: один раз в Сочи и дважды — в Санкт-Петербург, а в телефонных книгах некоторых близких людей она записана как Светлана Лаврова.

Вероятно, такое положение Поляковой в элитных политических кругах обязывает ее владеть серьезными финансовыми активами. В результате расследования, выяснилось, что молитвами преподобной Евфросинии Московской Светлане принадлежит квартира площадью почти 260 квадратных метров в жилом комплексе "Пречистенка 13" в самом центре Москвы, в котором она соседствует с мамой председателя совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алины Кабаевой и супругой бывшего ректора Дипломатической академии МИД. Квартира оценивается в $9 млн. Помимо этого, Полякова имеет апартаментами стоимостью около $700 тыс. в элитном жилом комплексе в Сочи и дом стоимостью около $800 тыс. в деревне Палицы в Московской области. Помимо квартир, Светлана Полякова может похвастаться целым автопарком люксовых автомобилей. Ей принадлежит "Порше", два дорогих "Мерседеса", а до 2016 года она еще владела "Бентли".

[ + – ] Дом на Пречистенке, 13

У Светланы Поляковой есть дочь Полина, которая училась в Imperial College Business School в Лондоне. В свои 21 год Полина владеет несколькими компаниями в столице Великобритании, одна из них — PPK Investments Ltd по улице Hollandgreen Place, — там же девушка арендовала квартиру, за которую она заплатила 4,4 млн фунтов стрелингов. В соцсетях Полина выложила забавное видео с подписью "наконец-то я не нелегальный эмигрант", что указывает на ее статус в качестве резидента Великобритании, чью политику российские власти называют враждебной по отношении к своей стране. Страница в Instagram Полины – это классический учебник "гламурной" жизни "золотой" молодежи. Здесь и отдых на яхте на островах средиземноморья и роскошные украшения и отдых в самых дорогих отелях Мальдив, Италии, Франции и других стран мира.

[ + – ] Дом в Лондоне, в котором дочь Светланы Поляковой приобрела квартиру

Чтобы ответить на вопрос происхождения всех этих средств семьи Поляковой, журналисты обратились в МИД России и непосредственно к Сергею Лаврову. Но попытки связаться с чиновниками учреждения и самим министром закончились ничем. МИД России на запрос журналистов не ответил.

Недавно мы сообщали, что Международное объединение журналистов‑расследователей (OCCRP) прекратило свою деятельность на территории России. По словам директора организации, Кремль "будет наказывать своих же граждан" за сотрудничество с центром.