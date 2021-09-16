Підопічна Сергія Лаврова володіє майном на 1 млрд рублів, — розслідування (відео)

Близька знайома чиновника Світлана Полякова володіє квартирою вартістю $9 млн та низкою апартаментів. А її дочка живе у Великобританії, де володіє декількома компаніями.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров став фігурантом журналістського розслідування, внаслідок якого викрились пікантні подробиці його непублічного життя. Йдеться про близькі стосунки з якоюсь Світланою Поляковою чиї родичі мають посади в МЗС Росії, а її сім'я володіє активами більш ніж мільярд рублів. Відео розслідування опубліковане на YouTube.

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[ + – ] Розслідування журналістів про непублічне життя Сергія Лаврова

Вперше Полякова була помічена на грандіозному заході на честь відкриття храму преподобного Сергія Радонезького в Царському селі в 2014 році. На церемонію приїхав не тільки Лавров, патріарх Кирило й інші високопоставлені світські та церковні чиновники, а й Володимир Путін. Для високих гостей провели екскурсію, під час якої особливу увагу звернули на особистий мундир імператора Миколи II, вилучений з палацу більшовиками. Пізніше він використовувався як реквізит кіностудією "Ленфільм".

"У цьому мундирі знімався Петька у відомому фільмі "Чапаєв", — пояснив директор музею Путіну.

[ + – ] Світлана Полякова за спиною Володимира Путіна

Розчулений знаменитим експонатом, Сергій Лавров, який очолював опікунську раду з реконструкції храму, стоячи біля іконостасу звернувся до патріарха і гостей: "Ваше Святешейство, дорогі друзі! Мені сьогодні як ніколи бентежно виступати, тому що це не для роботи, а за покликом серця" .

Того дня холоднокровний дипломат дійсно виглядав схвильованим, ймовірно тому, що наприкінці заходу зазвичай лунали патріарші нагороди, за великі заслуги перед матір'ю-церквою. Серед заслужених, була і співробітниця МЗС Росії Світлана Полякова, яка з благоговінням під гучний спів "Аксія!" (Достойна — грец.) взяла з рук Святійшого орден преподобної Євфросинії Московської.

[ + – ] Світлана Полякова на церемонії вручення ордена преподобної Єфросинії

Хто така Світлана Полякова?

Володарка церковної нагороди не просто благочестива співробітниця міністерства закордонних справ. За словами журналістів, протягом багатьох років вона підтримує дуже близькі стосунки із Сергієм Лавровим, незважаючи на те, що Сергій Вікторович давно одружений з Марією Лавровою. Завдяки цьому Полякова має значний вплив у міністерстві. Кілька ключових посад обіймають її родичі та близькі знайомі, що зі свого боку викликало невдоволення у співробітників міністерства. Як з'ясувалося, їхні невдоволення закінчилися звільненням.

Завдяки подібній діловій хватці Світлана Полякова потрапила в близьке оточення Володимира Путіна — про це свідчить той факт, що на кадрах екскурсії у музеї в Царському селі, вона знаходиться серед тих небагатьох людей, які супроводжували Володимира Путіна. Як відомо, щоб перебувати поруч із президентом під час таких заходів з обмеженою кількістю учасників, потрібно пройти безліч узгоджень, і той факт, що Полякова потрапила в "свиту обраних", говорить про її особливий статус. Журналістам вдалося з'ясувати, що Полякова мінімум тричі подорожувала разом із Сергієм Лавровим: один раз у Сочі та двічі — в Санкт-Петербург, а в телефонних книгах деяких близьких людей вона записана як Світлана Лаврова.

Ймовірно, такий стан Полякової в елітних політичних колах зобов'язує її володіти серйозними фінансовими активами. Унаслідок розслідування, з'ясувалося, що молитвами преподобної Єфросинії Московської Світлані належить квартира площею майже 260 квадратних метрів у житловому комплексі "Пречистенка 13" в самому центрі Москви, в якому вона є сусідами з мамою голови ради директорів "Національної Медіа Групи" Аліни Кабаєвої і дружиною колишнього ректора Дипломатичної академії МЗС. Квартира оцінюється в $9 млн. Крім цього, Полякова володіє апартаментами вартістю майже $700 тис. в елітному житловому комплексі в Сочі та будинком вартістю приблизно $800 тис. у селі Палиці в Московській області. Крім квартир, Світлана Полякова може похвалитися цілим автопарком люксових автомобілів. Їй належить "Порше", два дорогі "Мерседеси", а до 2016 року вона ще володіла "Бентлі".

[ + – ] Будинок на Пречистенці, 13

У Світлани Полякової є дочка Поліна, яка вчилася в Imperial College Business School у Лондоні. У свої 21 Поліна володіє декількома компаніями в столиці Великобританії, одна з них — PPK Investments Ltd на вулиці Hollandgreen Place, — там же дівчина орендувала квартиру, за яку вона заплатила 4,4 млн фунтів стрелінгів. У соцмережах Поліна виклала веселе відео з підписом "нарешті я не нелегальний емігрант", що вказує на її статус як резидента Великобританії, чию політику російська влада називає ворожою щодо своєї країни. Сторінка в Instagram Поліни — це класичний підручник "гламурного "життя" золотої" молоді. Тут і відпочинок на яхті на островах Середземномор'я і розкішні прикраси та відпочинок у найдорожчих готелях Мальдів, Італії, Франції та інших країн світу.

[ + – ] Будинок у Лондоні, в якому донька Світлани Полякової придбала квартиру

Щоб відповісти на питання походження всіх цих коштів сім'ї Полякової, журналісти звернулися в МЗС Росії і безпосередньо до Сергія Лаврова. Але спроби зв'язатися з чиновниками установи і міністром закінчилися нічим. МЗС Росії на запит журналістів не відповіло.

Нещодавно ми повідомляли, що Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів (OCCRP) припинило свою діяльність на території Росії. За словами директора організації, Кремль "каратиме своїх же громадян" за співпрацю з центром.