Стрелял из арбалета: в Нидерландах мужчина расстреливал прохожих (видео)

В результате стрельбы сообщается о двух убитых, полиция установила третий уровень опасности.

В нидерландской провинции Оверэйсел неизвестный открыл огонь по прохожим из арбалета. В результате есть погибшие и раненый. Об этом сообщает The Netherlands Times.

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Стрелок вел огонь из своего арбалета стоя на балконе. Позже возле его дома были обнаружены тела двоих убитых людей. Также известно, что один человек получили ранение. Полиция ведет расследование.

Инцидент произошел на улице Стейнстраат, по словам очевидцев, они слышали несколько выстрелов. Полиция устанавливала третий уровень опасности из шести. Пятый уровень — это межрегиональный кризис, а шестой — национальное бедствие.

По данным издания, на место происшествия были доставлены как минимум шесть машин скорой помощи и столько же полицейских машин. Также была замечена тактическая группа полиции. Однако неизвестно, жив ли стрелок.

Напомним, бывший полицейский в микрорайоне "Химмаш" российского Екатеринбурга открыл стрельбу по людям со своего балкона, расположенного на 4-ом этаже.

Ранее в Воронежской области (Россия) мужчина расстрелял семью из трех человек, после чего скрылся на автомобиле.