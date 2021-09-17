Стріляв з арбалета: у Нідерландах чоловік розстрілював перехожих (відео)

У результаті стрілянини повідомляється про двох убитих, поліція встановила третій рівень небезпеки.

У нідерландській провінції Оверейсел невідомий відкрив вогонь по перехожих з арбалета. У результаті є загиблі і поранений. Про це повідомляє The Netherlands Times.

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Стрілець вів вогонь зі свого арбалета, стоячи на балконі. Пізніше біля його будинку були виявлені тіла двох убитих людей. Також відомо, що одна людина отримала поранення. Поліція веде розслідування.

Інцидент стався на вулиці Стейнстраат, за словами очевидців, вони чули кілька пострілів. Поліція встановлювала третій рівень небезпеки з шести. П'ятий рівень — це міжрегіональна криза, а шостий — національне лихо.

За даними видання, на місце події були доставлені як мінімум шість машин швидкої допомоги і стільки ж поліцейських машин. Також була помічена тактична група поліції. Однак, невідомо, чи живий стрілок.

Нагадаємо, колишній поліцейський у мікрорайоні "Хіммаш" російського Єкатеринбурга відкрив стрілянину по людях зі свого балкона, розташованого на 4-му поверсі.

Раніше у Воронезькій області (Росія) чоловік розстріляв сім'ю з трьох осіб, після чого зник на автомобілі.