Президент Мексики предлагает создать региональный блок для противостояния США

Лидер Мексики призывает создать в Латинской Америке аналог Евросоюза с учетом "испаноязычной специфики региона".

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна должны стремиться к созданию регионального блока, подобному Европейскому союзу. Об этом заявил на саммите 18 сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передало агентство Reuters.

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На встречу в столицу Мексики прибыли главы 20 государств, входящих в Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Обрадор, как хозяин саммита, сказал при его открытии, что этот блок может способствовать сокращению неравенства в регионе, а также противостоять кризисам в области здравоохранения.

"Мы должны построить на американском континенте нечто похожее на то, что было экономическим сообществом, которое положило начало нынешнему Европейскому союзу", – добавил он, подчеркнув необходимость уважать суверенитет преимущественно испаноязычных стран региона.

Reuters отмечает, что саммит привлек особое внимание левоцентристских лидеров региона: президентов Перу Педро Кастильо, Кубы – Мигеля Диас-Канеля и Венесуэлы – Николаса Мадуро.

На нем отсутствовал правый президент Бразилии Жаир Болсонару.

Правоцентристский президент Уругвая Луис Лакалле сказал, что его участие в саммите не следует интерпретировать как принятие некоторых из наиболее авторитарных режимов региона.

"Мы обеспокоены и серьезно смотрим на то, что происходит на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле", – сказал он.

Обрадор стал инициатором этого саммита, так как давно вынашивает планы ослабить базирующуюся в Вашингтоне Организацию американских государств (ОАГ), давно существующую региональную организацию, в которую не принимают Кубу, и которая вызывает скептицизм у многих левоцентристских лидеров Латинской Америки.

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СЕЛАК было создано в 2011 году по инициативе и при самом активном участии тогдашнего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

В июле этого года президент Мексики, выступая перед министрами иностранных дел СЕЛАК, подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил создать региональное латиноамериканское объединение наподобие ЕС, но с "привязкой к местным реалиям и идентичности".

"Политика последних двух веков, характеризовавшаяся вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы, неприемлема", – заявил он.

Обрадор призвал строить отношения на континенте в соответствии со словами Джорджа Вашингтона, который говорил, что "нации не должны использовать несчастье других народов".

Напомним, в июне в Мексике состоялись выборы в парламент и региональные органы власти. Избирательные кампании в стране, как правило, сопровождаются кровавой борьбой за власть, а также неординарными обещаниями для избирателей. Не стали исключением и эти выборы.