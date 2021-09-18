Президент Мексики пропонує створити регіональний блок для протистояння США

Лідер Мексики закликає створити в Латинській Америці аналог Євросоюзу з урахуванням "іспаномовної специфіки регіону".

Країни Латинської Америки і Карибського басейну повинні прагнути до створення регіонального блоку, подібного Європейського союзу. Про це заявив на саміті 18 вересня президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, передало агентство Reuters.

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На зустріч до столиці Мексики прибули глави 20 держав, що входять до Співтовариства латиноамериканських і карибських держав (СЕЛАК).

Обрадор, як господар саміту, сказав при його відкритті, що цей блок може сприяти скороченню нерівності в регіоні, а також протистояти кризам в галузі охорони здоров'я.

"Ми повинні побудувати на американському континенті щось схоже на те, що було економічним співтовариством, яке поклало початок нинішньому Європейському союзу", — додав він, підкресливши необхідність поважати суверенітет переважно іспаномовних країн регіону.

Reuters зазначає, що саміт привернув особливу увагу лівоцентристських лідерів регіону: президентів Перу Педро Кастільо, Куби — Мігеля Діас-канело і Венесуели — Ніколаса Мадуро.

На ньому був відсутній правий президент Бразилії Жаір Болсонару.

Правоцентристський президент Уругваю Луїс Лакалль сказав, що його участь у саміті не слід інтерпретувати як прийняття деяких з найбільш авторитарних режимів регіону.

"Ми стурбовані і серйозно дивимося на те, що відбувається на Кубі, в Нікарагуа і Венесуелі", — сказав він.

Обрадор став ініціатором цього саміту, так як давно виношує плани послабити Організацію американських держав (ОАД), давно існуючу регіональну організацію, яка базується у Вашингтоні. До неї не приймають Кубу, і вона викликає скептицизм у багатьох лівоцентристських лідерів Латинської Америки.

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СЕЛАК було створено в 2011 році за ініціативою і за найактивнішої участі тодішнього лідера Венесуели Уго Чавеса.

У липні цього року президент Мексики, виступаючи перед міністрами закордонних справ СЕЛАК, піддав критиці систему міжнародних відносин, встановлених на американському континенті, і запропонував створити регіональне латиноамериканське об'єднання на зразок ЄС, але з "прив'язкою до місцевих реалій і ідентичності".

"Політика останніх двох століть, яка характеризувалася вторгненнями для призначення або зсуву правителів за примхою наддержави, є неприйнятною", — заявив він.

Обрадор закликав будувати відносини на континенті відповідно до слів Джорджа Вашингтона, який говорив, що "нації не повинні використовувати нещастя інших народів".

Нагадаємо, в червні в Мексиці відбулися вибори в парламент і регіональні органи влади. Виборчі кампанії в країні, як правило, супроводжуються кривавою боротьбою за владу, а також неординарними обіцянками для виборців. Не стали винятком і ці вибори.