В Казахстане мужчина убил пять человек во время выселения из дома (фото, видео)

Мужчина открыл огонь по судебным исполнителям, убиты два офицера полиции и трое гражданских лиц.

В Алматы (Казахстан) во время выселения жильцов из частного дома погибли пять человек, сообщает в понедельник, 20 сентября пресс-служба департамента полиции этого города.

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По информации правоохранителей, мужчина 1967 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия в микрорайоне Акбулак по судебным исполнителям, которые пришли к нему домой, имея при себе постановление о выселении.

Под обстрел попали участковые инспекторы полиции, приставы, а также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

Смертельные ранения получили пять человек, включая двух полицейских, мужчину удалось обезвредить и задержать.

[ + – ] Стрельба в Казахстане

Ratel.kz со ссылкой на свои источники сообщает, что мужчина стрелял из охотничьего ружья.

В свою очередь, портал Tengrinews информирует, что мужчина застрелил двух офицеров: капитана и майора полиции.

[ + – ] Сообщение о задержании стрелка

Напомним, в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу, в результате которой были убиты восемь человек.

Ранее Фокус рассказывал про теракт в казанской школе, во время которого 19-летний Ильназ Галявиев организовал вооруженное нападение на местную гимназию, во время которого убил девятерых человек.