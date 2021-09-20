У Казахстані чоловік убив п'ятьох людей під час виселення з будинку (фото, відео)

Чоловік відкрив вогонь по судових виконавцях, убито двох офіцерів поліції і троє цивільних осіб.

В Алмати (Казахстан) під час виселення мешканців з приватного будинку загинули п'ятеро людей, повідомляє в понеділок, 20 вересня пресслужба департаменту поліції цього міста.

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За інформацією правоохоронців, чоловік 1967 року народження відкрив стрілянину з вогнепальної зброї в мікрорайоні Акбулак по судових виконавцях, які прийшли до нього додому, маючи при собі постанову про виселення.

Під обстріл потрапили дільничні інспектори поліції, пристави, а також співробітники департаменту з надзвичайних ситуацій.

Смертельні поранення отримали п'ять осіб, включаючи двох поліцейських, чоловіка вдалося знешкодити і затримати.

[ + – ] Стрілянина в Казахстані

Ratel.kz з посиланням на свої джерела повідомляє, що чоловік стріляв з мисливської рушниці.

У свою чергу, портал Tengrinews інформує, що чоловік застрелив двох офіцерів: капітана і майора поліції.

[ + – ] Повідомлення про затримання стрілка

Нагадаємо, у понеділок, 20 вересня, в Пермському державному університеті невідомий відкрив стрілянину, у результаті якої було вбито вісім осіб.

Раніше Фокус розповідав про теракт у казанській школі, під час якого 19-річний Ільназ Галявієв організував збройний напад на місцеву гімназію, під час якого убив дев'ятьох осіб.