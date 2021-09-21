Число жертв коронавируса в США превысило потери времен "испанки"

В мире вирус испанского гриппа унес около 50 млн жизни, потом он значительно ослаб, но так и не исчез из человеческой популяции.

Коронавирус убил уже примерно столько же американцев, сколько унесла пандемия испанского гриппа ("испанки") 1918–1919 годов, сообщило агентство АР.

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По данным ресурса Worldometer, на 21 сентября в США от ковида умерли 695 тыс. человек.

Число погибших от испанского гриппа является приблизительным, так как тогда плохо велась статистика, а медики не до конца понимали, что вызвало болезнь. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценивают потери от "испанки" в 675 тыс. человек.

Население США 100 лет назад составляло всего одну треть от нынешнего, это означает, что "испанка" прошла по стране гораздо смертоноснее. Но кризис COVID-19 в любом случае является колоссальной трагедией, особенно с учетом невероятных достижений современной науки и успехов вакцинации, отмечает АР.

Как и испанский грипп, коронавирус может никогда полностью не исчезнуть. Однако ученые надеются, что он станет разновидность сезонного заболевания, по мере того как иммунитет людей укрепляется за счет вакцинации и повторных инфекций.

"Мы надеемся, что это будет похоже на простуду, но нет никаких гарантий", – сказал биолог из Университета Эмори Рустом Антиа, который предлагает оптимистичный сценарий, при котором это может произойти в течение нескольких лет.

Сейчас смертность в США от коронавируса в среднем составляет около 1900 человек в день, что является самым высоким уровнем с начала марта. Ученые Вашингтонского университета прогнозируют, что к 1 января от COVID-19 умрут еще около 100 тыс. американцев.

Пандемия "испанки" 1918–1919 годов унесла жизни около 50 млн человек во всем мире, население которого было в четыре раза меньше, чем сейчас. Ковид унес уже 4,7 млн жизней.

Виновником тогдашней пандемии был вирус гриппа H1N1, который в конечном итоге ослаб в результате мутации. Он все еще циркулирует сегодня, но с ним успешно справляется иммунитет, приобретенный в результате заболеваний и вакцинации.

[ + – ] Временный госпиталь для больных "испанкой" (США)

Этот грипп был назван "испанским", поскольку впервые о нем начали писать в Испании.

Во многом его распространению способствовала высокая мобильность людей в годы Первой мировой войны. Его жертвами часто становились молодые и ранее совершенно здоровые люди.

Тогда не существовало вакцины, замедляющей это заболевание, не было еще и антибиотиков для лечения вторичных бактериальных инфекций.

Напомним, вакцина от COVID-19, производимая компанией Moderna, показала наивысшую степень защиты от "дельта"-штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании Regenstrief Institute Vice.