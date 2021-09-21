Кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати часів "іспанки"

У світі вірус іспанського грипу забрав майже 50 млн життя, потім він значно ослаб, але так і не зник із людської популяції.

Коронавірус убив уже приблизно стільки ж американців, скільки забрала пандемія іспанського грипу ("іспанки") 1918-1919 років, повідомило агентство АР.

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За даними ресурсу Worldometer, станом на 21 вересня в США від ковіду померли 695 тис. осіб.

Кількість загиблих від іспанського грипу є приблизною, оскільки тоді погано велася статистика, а медики не до кінця розуміли, що викликало хворобу. Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) оцінюють втрати від "іспанки" в 675 тис. осіб.

Населення США 100 років тому було якихось одну третину від нинішнього, це означає, що "іспанка" пройшла по країні набагато смертельніше. Але криза COVID-19 в будь-якому випадку є колосальною трагедією, особливо з урахуванням неймовірних досягнень сучасної науки й успіхів вакцинації, зазначає АР.

Як і іспанський грип, коронавірус може ніколи повністю не зникнути. Однак учені сподіваються, що він стане різновидом сезонного захворювання, у міру того як імунітет людей зміцнюється за рахунок вакцинації і повторних інфекцій.

"Ми сподіваємося, що це буде схоже на застуду, але немає ніяких гарантій", — сказав біолог з Університету Еморі Рустом Антіа, який пропонує оптимістичний сценарій, при якому це може відбутися протягом декількох років.

Зараз смертність у США від коронавірусу здебільшого становить приблизно 1 900 осіб на день, що є найвищим рівнем із початку березня. Учені Вашингтонського університету прогнозують, що станом на 1 січня від COVID-19 помруть ще майже 100 тис. американців.

Пандемія "іспанки" 1918-1919 років забрала життя майже 50 млн осіб у всьому світі, населення якого було в чотири рази менше, ніж зараз. Ковід забрав уже 4,7 млн життів.

Винуватцем тодішньої пандемії був вірус грипу H1N1, який в кінцевому підсумку ослаб унаслідок мутації. Він все ще циркулює сьогодні, але з ним успішно справляється імунітет, набутий унаслідок захворювань і вакцинації.

[ + – ] Тимчасовий госпіталь для хворих "іспанкою" (США)

Цей грип був названий "іспанським", оскільки вперше про нього почали писати в Іспанії.

Багато в чому його поширенню сприяла висока мобільність людей у роки Першої світової війни. Його жертвами часто ставали молоді та раніше абсолютно здорові люди.

Тоді не існувало вакцини, яка уповільнює це захворювання, не було ще й антибіотиків для лікування вторинних бактеріальних інфекцій.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19, вироблена компанією Moderna, показала найвищий ступінь захисту від "дельта"-штаму коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні Regenstrief Institute Vice.