Байден в своей речи на Генассамблее перепутал США и ООН (видео)

Президент США считает, что для всего мира наступает решающее десятилетие из-за угроз базовым принципам демократии.

Президент США Джо Байден в своем обращении 21 сентября к Генеральной ассамблее ООН перепутал США (United States) и ООН (United Nations). На это сразу же обратили внимание его оппоненты-республиканцы и некоторые СМИ.

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Оговорку Байден сделал, когда говорил о мировом лидерстве США в отношении соблюдения принципов демократии. "Это отпечаталось в нашей ДНК как нации и, что особенно важно, в ДНК этого института – Соединенных Штатов", – сказал он, имея в виду ООН (когда президент произносил слова "этого института", он несколько раз указал пальцами на трибуну, на которой стоял).

Подобные оплошности в выступлениях Байдена случаются нередко. Так, неделю назад он не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии.

Если говорить в целом о выступлении Байдена в ООН, то главным в нем были слова о том, что для всего мира наступает решающее десятилетие, и обещание выполнить все союзнические обязательства США.

"Решающим" десятилетие названо из-за углубления и обострения противоречий между рядом стран, климатического кризиса и пандемии коронавируса. Все это угрожает базовым принципам демократии.

Комментируя права ЛГБТ, Байден отметил, что равные права должны быть у всех людей "будь то в Чечне, будь то в Камеруне". Также он упомянул протестующих в Беларуси, которые отстаивают свои права.

Об Украине Байден не говорил.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш встретился 21 сентября с президентом Владимиром Зеленским.