Байден у своїй промові на Генасамблеї переплутав США і ООН (відео)

Президент США вважає, що для всього світу настає вирішальне десятиліття через погрози базовим принципам демократії.

Президент США Джо Байден у своєму зверненні 21 вересня до Генеральної асамблеї ООН переплутав США (United States) і ООН (United Nations). На це відразу ж звернули увагу його опоненти-республіканці і деякі ЗМІ.

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Застереження Байден зробив, коли говорив про світове лідерство США щодо дотримання принципів демократії. "Це відбилося в нашій ДНК як нації і, що особливо важливо, в ДНК цієї фінансової інституції — Сполучених Штатів", — сказав він, маючи на увазі ООН (коли президент виголошував слова "цього інституту", він кілька разів вказав пальцями на трибуну, на якій стояв).

Подібні помилки у виступах Байдена трапляються нерідко. Так, тиждень тому він не зміг згадати ім'я прем'єр-міністра Австралії.

Якщо говорити в цілому про виступ Байдена в ООН, то головним у ньому були слова про те, що для всього світу настає вирішальне десятиліття, і обіцянка виконати всі союзницькі зобов'язання США.

"Вирішальним" десятиліття названо через поглиблення і загострення протиріч між низкою країн, кліматичну кризу і пандемію коронавірусу. Усе це загрожує базовим принципам демократії.

Коментуючи права ЛГБТ, Байден зазначив, що рівні права повинні бути у всіх людей "будь-то в Чечні, будь-то в Камеруні". Також він згадав протестувальників у Білорусі, які відстоюють свої права.

Про Україну Байден не говорив.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся 21 вересня з президентом Володимиром Зеленським.