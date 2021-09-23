В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего ранее самолета Ан-26
На борту разбившегося самолета-лаборатории были шесть человек.
В ходе поиска с воздуха обнаружены обломки пропавшего в районе Хабаровска самолета Ан-26. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. На борту самолета находились шесть человек, их судьба пока неизвестна.
Место крушения находится районе поселка Корфовский, на территории заповедника Большехехцирский, у подножия горы в 3 км от ближайшей дороги.
Самолет обнаружили с борта вертолета МЧС, который задействован в поисковой операции. Спасатели готовятся к выезду на место крушения.
Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 18:45 по местному времени (11:45 по киевскому). Экипаж перестал выходить на связь в 38 км от аэропорта Хабаровска.
Самолет был летающей лабораторией. На его борту находились шесть человек: экипаж и технические специалисты. Они совершали проверку (облет) радиотехнического оборудования аэропорта.
Экипаж не докладывал о неполадках на борту, взлет самолета прошел в штатном режиме.
Среди версий катастрофы рассматриваются ошибка пилотирования и погодные условия.
Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы". Она специализируется на поисково-спасательном обеспечении полетов и выполняет летные проверки на аэродромах России.
Разбившемуся Ан-26 было 42 года.
Напомним, в начале июля при заходе на посадку на Камчатке разбился пассажирский Ан-26. На его борту были 28 человек, все они погибли.